Un sénateur de l’Illinois Dem détourné de sa voiture, des coups de feu ont été tirés, selon la police

Le chef de la majorité du Sénat de l’État démocrate de l’Illinois a été victime d’un détournement de voiture mardi soir dans une banlieue de Chicago, a confirmé la police.

La sénatrice Kimberly Lightford et son mari, Eric McKennie, étaient ensemble lors de l’incident mais n’ont pas été blessés, a annoncé la police.

Le représentant de l’État de l’Illinois, La Shawn Ford, D-Chicago, à gauche, et la sénatrice de l’État de l’Illinois Kimberly Lightford, D-Maywood, se serrent la main. Mercredi 16 juin 2021. (.)

Le détournement de voiture s’est produit vers 21 h 45 dans le bloc 2000 de la 20e Avenue Sud à Broadview, à environ 20 minutes de route à l’ouest de Chicago.

Trois sujets masqués conduisant un SUV Durango ont détourné un SUV Mercedes-Benz noir appartenant à Lightford, a déclaré le chef de la police Thomas Mills.

« C’est toujours une enquête en cours mais je peux confirmer qu’aucun coup de feu n’a été tiré par la police », a déclaré Mills. « La victime a entendu ce qu’elle croyait être des coups de feu. »

Village de Broadview, (Google Maps)

Il n’y a eu aucun rapport de blessures aux suspects qui se sont enfuis à la fois dans la voiture du sénateur et dans le Durango. Mills a déclaré à Fox News que les suspects étaient toujours en fuite mercredi après-midi. Il a déclaré que la sénatrice était simplement au mauvais endroit au mauvais moment et rien n’indiquait qu’elle était ciblée.

« D’abord et avant tout, je suis reconnaissant que mon mari et moi soyons vivants et physiquement indemnes », a déclaré Lightford dans un communiqué. « J’essaie de gérer le traumatisme de ce qui s’est passé. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont offert leur amour et leur soutien. Je tiens tout particulièrement à remercier le maire Katrina Thompson et le service de police de Broadview pour leur réponse rapide et approfondie. »

La sénatrice de l’État de l’Illinois, Kimberly Lightford, D-Maywood (ILGA.gov)

Lightford, qui préside l’Illinois Black Caucus, a travaillé avec Barack Obama lorsqu’il était sénateur de l’État de l’Illinois représentant le 13e district. À la fin des années 1990, Lightford et Obama ont collaboré pour faire adopter une loi de réforme sur le profilage racial.

En tant que sénateur, Lightford a été l’un des principaux sponsors de la réforme de la police dans l’Illinois. Elle a joué un rôle central dans le projet de loi omnibus criminel de l’État adopté au cours d’un boiteux–canard session législative de janvier 2021.

Le projet de loi est intervenu en réponse au meurtre de George Floyd par la police en mai 2020, qui a déclenché une vague de protestations à travers le pays pour réclamer une réforme de la justice pénale. Le gouverneur démocrate JB Pritzker a signé le projet de loi fin février.