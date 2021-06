Un sénateur de l’Oklahoma affronte le secrétaire du HHS sur le langage éveillé 10z viral

in

Le sénateur James Lankford (R., Okla.) assiste à une audience avec le Sous-comité sénatorial des crédits sur le travail, la santé et les services sociaux, l’éducation et les agences connexes, à Capitol Hill, le 16 septembre 2020. (Anna Moneymaker/.)

Le sénateur de l’Oklahoma, James Lankford (R.) a confronté jeudi le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (HHS), Xavier Becerra, au sujet du remplacement par le département des “mères” par le terme “personnes accoucheuses”.

Lankford a mis Becerra au défi de défendre l’expression lors d’une audience de la commission des finances du Sénat sur le budget du président pour l’exercice 2022, selon un communiqué de presse du bureau de Lankford. Le sénateur l’a interrogé sur le “langage dans le budget proposé par le président concernant la santé maternelle qui faisait référence aux” personnes qui accouchent “au lieu des mères, même si la science est claire que les femmes accouchent”.

« J’ai aussi remarqué que vous avez changé un terme dans votre travail budgétaire. Vous êtes passé du terme « mère » à « personnes qui accouchent » plutôt que mère. Pouvez-vous m’aider à avoir une bonne définition de « personnes qui donnent naissance ? » », a demandé Lankford.

Le secrétaire du HHS a fait une pause et n’a pas fourni de réponse concise, affirmant qu’il devait “vérifier la langue”.

« Mais je pense que si nous parlons de celles qui accouchent, je pense que nous parlons de . . . Je ne sais pas comment vous l’expliquer autrement que [that],” il a continué.

Lankford a rétorqué que “la langue est toujours importante”. « Admettriez-vous au moins qu’appeler une mère une “personne qui accouche” pourrait être offensant. . . qu’ils ne veulent pas obtenir de « carte de personne qui accouche heureuse » en mai ? Pouvez-vous au moins admettre que ce terme lui-même pourrait être offensant pour certaines mamans ? » il ajouta.

Becerra a déclaré qu’il devrait se référer à la “terminologie qui a été utilisée”. Ses commentaires interviennent après que la directrice adjointe du Bureau de la gestion et du budget (OMB), Shalanda Young, ait doublé l’utilisation de la proposition de budget Biden de « faire accoucher », insistant sur le fait qu’elle est plus inclusive et équitable, lors d’une audience au Congrès mercredi.

“Il y a certaines personnes qui n’ont pas d’identités de genre qui s’appliquent aux femmes et aux hommes, nous pensons donc que notre langage doit être plus inclusif sur la façon dont nous traitons les problèmes complexes”, a-t-elle fait remarquer.

« Notre politique officielle est de nous assurer que lorsque les gens obtiennent des services de leur gouvernement, ils se sentent inclus, et nous essayons d’utiliser un langage inclusif », a conclu Young.

