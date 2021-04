Un sénateur du Mississippi porte un faux témoin au séjour du sabbat pour les électeurs ⋆ .

La sénatrice Cindy Hyde-Smith, une républicaine du Mississippi, marque zéro pour deux jusqu’à présent sur les faits. Elle prétend à tort que le dimanche est le sabbat en plus du samedi et, bien plus important encore, que nos droits civils tournent autour des croyances religieuses.

Elle a affirmé lors d’un débat au Sénat à la fin du mois de mars que le dimanche doit être libre de recrutement des électeurs, ciblant principalement les fidèles noirs en raison de leur pratique d’escorter les paroissiens de l’église aux bureaux de vote le dimanche. La législation de l’État proposée par les républicains de Géorgie interdirait le vote du dimanche, ce qui a incité les collègues démocrates de Hyde-Smith au Sénat à se demander pourquoi.

C’est la même loi qui ferait une infraction pénale le fait de servir de l’eau aux électeurs qui font la queue aux urnes.

L’Agence télégraphique juive rapporte que Hyde-Smith a facilement répondu, adressant ses remarques au chef de la majorité Chuck Schumer en particulier. Schumer, qui vit à Brooklyn, très peuplée de juifs, est le plus haut responsable juif élu de l’histoire. Hyde-Smith représente l’État où un Africain et deux militants des droits civiques juifs ont été assassinés par le Ku Klux Klan en 1964.

«Il se demandait pourquoi le dimanche, la Géorgie ne participerait pas à un processus électoral de collecte de signatures, d’enregistrement et d’autres choses dimanche», a-t-elle déclaré. «La Géorgie est un État du sud comme le Mississippi. Je peux parler au nom du Mississippi des raisons pour lesquelles nous ne ferions jamais cela un dimanche ou ne tiendrions jamais d’élections un dimanche.

«Dans la parole de Dieu, dans Exode 20:18», a-t-elle poursuivi, «il est dit:« Souvenez-vous du sabbat et gardez-le saint », c’est donc ma réponse au sénateur Schumer.»

Le premier amendement dit quelque chose de différent. L’Amérique est peut-être une nation chrétienne en nombre, mais pas sous la loi. Le premier amendement interdit l’établissement d’une religion d’État tout en permettant à tous les Américains d’adorer à leur guise.

Le concept de Hyde-Smith du sabbat diffère de celui des pratiquants noirs. Ils adorent tous en tant que chrétiens, mais les Afro-Américains considèrent le dimanche comme un moment opportun pour promouvoir les opportunités de vote. Et ils ont le droit de le faire.

Pour citer Hyde-Smith elle-même, le sabbat doit être sanctifié – le sabbat juif, c’est-à-dire. Ce commandement est publié dans la Bible hébraïque, donc techniquement ce passage ne peut s’appliquer qu’au sabbat juif du vendredi soir au samedi soir. Il a été écrit des siècles avant la naissance de Jésus, qui a inspiré la naissance du christianisme.

En pratique, nous lions généralement le sabbat au jour saint hebdomadaire pour une religion donnée. C’est vraisemblablement ce que Hyde-Smith voulait dire, si l’exécution était maladroite.

Il est toujours malhonnête d’invoquer le sabbat comme excuse pour empêcher de voter un jour convenable de la semaine. Tout aussi malhonnête d’interdire d’offrir de l’eau aux électeurs en attente. Ce sénateur est tout mouillé.

_______