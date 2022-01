Un sénateur du PP qualifie Garzón de « pollaboba » pour ses propos sur la viande

01/11/2022 à 20:39 CET

.

Le sénateur du PP Asier Antona a décrit ce mardi au ministre de la Consommation, Alberto Garzón, de « pollaboba » O « les météopathes » pour ses déclarations sur le secteur de l’élevage et les macro-fermes dans une interview publiée dans le journal britannique The Guardian.

Dans des déclarations à Cadena COPE, l’ancien président du PP canarien, qui est sénateur par désignation autonome, s’est exprimé en ces termes et a accusé le ministre de ne s’adresser qu’à « attaquer » des secteurs « aussi importants » que l’élevage ou le tourisme, en référence à certaines déclarations de Garzón selon lesquelles a souligné la précarité et la saisonnalité des tourisme En Espagne.

« Il y a un mot très canarien ou très palmier que tout le monde comprend. Le ministre est un pollaboba quand il dit ce qu’il dit. Quoi était un pollaboba quand il a fait référence au tourisme. Ce ministre est un métapathique permanent et à chaque fois qu’il parle il le fait pour foutre le bordel », a déclaré Antona, qui a également dit du ministre que « on ne sait rien de lui ».

« Ici, nous avons les prix de l’électricité les plus élevés et le ministre de la Consommation n’a rien fait ou dit pour pallier ces excès. Or, s’attaquer à des secteurs aussi importants que le tourisme ou l’élevage est le premier à mettre le pied à terre. dire pollabobadas comme ceux qu’il a dit« , a conclu le sénateur.