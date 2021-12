Un sénateur étudiant californien pour l’inclusion fustigé pour avoir « tué » des sionistes tweet: « Niveau élevé d’hypocrisie »

Un sénateur étudiant de la diversité et de l’inclusion de l’Université de Californie du Sud a tweeté : « Je veux tuer chaque putain de roi sioniste » en mai, ainsi que plusieurs autres opinions considérées comme antisémites.

En mai, Yasmeen Mashayekh, sénatrice de la diversité et de l’inclusion pour l’Association des étudiants diplômés de l’Université de Californie du Sud à Viterbi, a déclaré dans un tweet désormais supprimé : « Je veux tuer chaque putain de roi sioniste ».

Le site Web de l’Association des étudiants diplômés de Viterbi est désormais « en panne pour maintenance » mais l’avait précédemment répertoriée comme « sénatrice DEI ». DEI signifie « diversité, équité et inclusion ».

Mashayekh a publié plusieurs autres commentaires sur les réseaux sociaux que les étudiants et les professeurs de l’USC ont trouvé douteux.

« Mort à Israël et à ses b–ch les États-Unis », a tweeté Mashayekh en juin.

« Si vous n’êtes pas pour la destruction complète d’Israël et des forces d’occupation, alors vous êtes anti-palestinien », a déclaré un autre tweet en juin.

Mashayekh a même exprimé son soutien à l’organisation terroriste Hamas en mai, tweetant « Oui, j’aime le hamas maintenant stfu ».

« Les sionistes vont payer p–king », a-t-elle déclaré dans un tweet le 21 juin.

Mashayekh a doublé ses tweets sur un podcast de Palestine in America le 2 décembre, affirmant qu’elle ne se sentait pas obligée de s’excuser.

« Je ne ressens toujours aucune pression pour changer de position ou m’excuser pour quoi que ce soit », a déclaré Mashayekh.

Fox News s’est entretenu avec plusieurs étudiants de l’USC qui pensent qu’il est hypocrite pour un sénateur de la « diversité » d’une organisation étudiante de faire ce type de déclarations.

Molly Davis, étudiante à l’USC, a déclaré à Fox News que l’incident montrait un « niveau élevé d’hypocrisie ».

« Je n’aime pas parler dans l’absolu, mais il semble que ce soient toujours les gens qui défendent » l’inclusion « qui nourrissent le plus de haine dans leur cœur », a déclaré Davis. « Alors que les étudiants sont obligés de suivre une formation virtuelle sur la » diversité « , les sénateurs de la DEI tweetent comment ils veulent littéralement mettre fin à la vie des humains qui soutiennent le peuple juif. C’est sombre et gravement tordu. Je ne peux pas imaginer comment chaque juif personne se sent en présence de Yasmeen. »

Davis a suggéré que si une dirigeante étudiante de DEI tweetait qu’elle voulait « tuer tous les partisans du BLM », il y aurait plus d’action.

« Si un sénateur étudiant du département DEI tweetait qu’il voulait » tuer tous les partisans du BLM « , le LA Times et le Daily Trojan feraient la une des journaux pendant des semaines, et le campus de l’USC serait envahi de manifestants – à juste titre. Cependant, c’est un histoire différente à chaque fois que le peuple juif – ou toute personne soutenant le peuple juif – est attaqué », a déclaré Davis.

« Je dirais que ce n’est pas vraiment quelque chose que n’importe qui devrait dire, mais surtout pas quelqu’un de ce poste », a déclaré un autre étudiant, qui a souhaité rester anonyme.

« Cela met les étudiants juifs mal à l’aise, mais nous y sommes très habitués. Si nous soutenons Israël, nous en discutons en privé parce que nous savons qu’il est fortement associé à la droite politiquement, et les gens n’ont pas de tolérance pour cela, surtout dans un collège d’arts libéraux. »

La Canary Mission, qui a d’abord rendu compte des tweets, a déclaré à Fox News qu’il était « effrayant » que Mashayekh occupe toujours un poste de direction au sein d’une organisation étudiante.

« Le rôle de Yasmeen Mashayekh en tant que sénateur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion à l’USC Viterbi est ridicule. Après l’exposé de Canary Mission sur son antisémitisme extrême, Yasmeen n’a montré aucun remords », a déclaré un porte-parole de Canary Mission.

« Au lieu de cela, elle a doublé, s’engageant dans une frénésie antisémite sur Twitter. Ses tweets, retweets et likes incluent une théorie du complot rar-right, la justification du meurtre du guide touristique israélien Eli Kay et de multiples exemples de déshumanisation des Juifs – assimilant les Israéliens aux nazis et que « chaque putain de roi sioniste » soutient le génocide. »

Soixante-six membres actuels et anciens du corps professoral de l’USC ont signé une lettre à la direction de l’université, l’appelant à « réprimander publiquement et explicitement Yasmeen Mashayekh pour son comportement offensant et à éloigner l’USC de ses déclarations haineuses ».

« Les menaces répétées de meurtre et de violence fondées sur la race, la religion, l’origine ethnique, le pays d’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, etc. ne sont pas des discours acceptables, même dans le contexte de débats houleux sur des questions politiques difficiles. L’absence de condamnation explicite équivaut à approbation tacite. C’est une gifle pour les étudiants, le personnel et les professeurs de l’USC qui sont juifs et pour quiconque soutient le droit de l’État d’Israël à exister », indique la lettre.

Un porte-parole de l’USC a déclaré à Fox News que les déclarations sont « inquiétantes » mais protégées par la loi.

« L’individu est membre d’un groupe d’étudiants diplômés qui s’auto-organise, élit ses propres membres du conseil et ne définit pas les politiques de l’université. Même si les déclarations en question sont protégées par la loi, nous comprenons qu’elles sont dérangeantes. L’USC rejette et condamne la haine sous toutes ses formes », a déclaré le porte-parole.

Mashayekh et l’Association des étudiants diplômés de Viterbi n’ont pas répondu à une demande de commentaire de Fox News.