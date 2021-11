Un sénateur favorable à Biden met en garde Lord Frost contre les «effets négatifs» du débat sur le protocole NI | Politique | Nouvelles

Le sénateur du Connecticut Chris Murphy, 48 ans, et un groupe de délégués américains ont rencontré l’équipe britannique du Brexit, dont le ministre Lord David Frost, 56 ans, à Londres hier. Le démocrate américano-irlandais, qui a été décrit dans la Colline comme autrefois un «candidat de cheval noir» à la présidence, a mis en garde l’équipe de négociation du Royaume-Uni sur la manière de procéder avec le protocole d’Irlande du Nord.

Écrivant sur Twitter, M. Murphy a déclaré: « Merci à @USambUK et à toute l’équipe de l’ambassade de Londres de m’avoir accueilli pour discuter avec des responsables britanniques de la préoccupation bipartite du Congrès selon laquelle le débat sur le protocole d’Irlande du Nord affectera négativement l’accord du vendredi saint de Belfast. »

Cependant, dans un article distinct sur les réseaux sociaux, le membre de la commission des relations étrangères des États-Unis a montré la délégation américaine assise en face de Lord Frost, le secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis, 50 ans, et le conseiller en politique étrangère du Premier ministre John Bew, 41 ans.

Avant d’arriver au Royaume-Uni, le sénateur démocrate a écrit une lettre avec le républicain Pat Toomey, 60 ans, appelant Boris Johnson, 57 ans, à « communiquer le vif intérêt du Congrès à garantir que l’accord du Vendredi saint est protégé dans tous les arrangements futurs ».

Lors de sa visite à Stormont, le sénateur du parti de Joe Biden a réaffirmé que la position avait le soutien de tous les partis à Washington.

« Je suis ici au nom des républicains et des démocrates du Sénat américain qui souhaitent poursuivre notre héritage d’amitié avec l’Irlande du Nord », a-t-il déclaré à Stormont.

Malgré le message bipartite de Murphy, le chef du SDLP, Colum Eastwood, 38 ans, a partagé ses réflexions sur ce que le président Joe Biden, 79 ans, pense du Brexit et du protocole.

S’adressant à Twitter, le député de Foyle a déclaré: « L’administration américaine et le président Joe Biden @POTUS sont fermement derrière nous pour protéger le Nord des conséquences négatives du Brexit. »

Les commentaires de M. Murphy interviennent au milieu des discussions entre Lord Frost et son homologue européen d’origine tchèque, Maros Sefcovic, 55 ans.

Le gouvernement britannique a menacé de déclencher l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord.

Une telle décision suspendrait des éléments des accords, mais pourrait conduire à une escalade des tensions entre la Grande-Bretagne du Brexit et le bloc de Bruxelles.

Lors de la visite de Murphy au Royaume-Uni, il a également rencontré des représentants du DUP, du Sinn Fein et du SDLP.

À la suite de réunions avec le chef du DUP, Jeffrey Donaldson, 58 ans, et la vice-première ministre du Sinn Fein d’Irlande du Nord, Michelle O’Neill, 44 ans, le sénateur a déclaré : « Il y a plus de consensus à Belfast que les gros titres ne le suggèrent.

« Aujourd’hui, j’ai rencontré le chef du DUP @J_Donaldson_MP et le chef du Sinn Fein @moneillsf et tous deux ont convenu qu’un accord sur le protocole d’Irlande du Nord est bien meilleur que l’exercice de l’article 16 par la Grande-Bretagne. »

Mais M. Donaldson, le député favorable au Brexit pour Lagan Valley, a déclaré après la réunion: « Au cours du week-end, M. Murphy et le sénateur de Pennsylvanie Pat Toomey ont écrit au Premier ministre pour lui exprimer leur soutien à l’accord de Belfast.

« Le principe du consentement était au centre de l’accord de Belfast, ce que le protocole d’Irlande du Nord sape fondamentalement.

« Vous pouvez avoir l’Accord de Belfast ou vous pouvez avoir le Protocole, vous ne pouvez pas avoir les deux.

« Le protocole cause des dommages constitutionnels, économiques et sociaux à l’Irlande du Nord, qui sont tous nuisibles à la stabilité et au progrès ici. »

Le chef du DUP a ajouté : « Je veux voir une solution négociée entre le Royaume-Uni et l’Union européenne qui puisse résoudre les énormes problèmes créés par le protocole.

« Cependant, si l’UE continue de rejeter de tels progrès, il appartiendra au gouvernement britannique de prendre des mesures unilatérales.

« Cette action n’affecterait pas négativement l’accord de Belfast, mais serait prise pour restaurer les bases fondamentales sur lesquelles le progrès politique en Irlande du Nord a été construit. »