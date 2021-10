Un sénateur italien suspendu pour ne pas avoir présenté son passeport vaccinal

par Didi Rankovic, Reclaim The Net :

L’Italie a poussé l’affront aux libertés civiles à l’extrême.

Les manifestants qui se sont rassemblés dans toute l’Italie pour soutenir une campagne contre l’introduction des certificats de vaccination, connue sous le nom de « laissez-passer vert » dans ce pays, ont des partisans haut placés comme des sénateurs et des députés.

L’une d’entre elles, la sénatrice Laura Granato, a vécu de visu ce que signifient les nouvelles règles autour des laissez-passer Covid pour les salariés qui s’y opposent : elle a été suspendue et laissée sans son indemnité journalière pendant dix jours pour avoir refusé de présenter le laissez-passer une fois à l’intérieur du Bâtiment du Sénat.

Granato a d’abord réussi à entrer, mais a été « signalé » pour avoir décidé de ne pas montrer le document. Le sénateur a ainsi été empêché de participer à une réunion qui traitait justement des laissez-passer verts, devenus obligatoires vendredi aussi bien pour les salariés du public que du privé.

Ces nouvelles mesures plus restrictives ont été décrites comme « parmi les plus sévères au monde », tandis que Granato a fait écho au sentiment des Italiens opposés à ce qu’ils qualifient les laissez-passer de « certificats d’obéissance ».

En Italie, le laissez-passer vert est conçu pour montrer qu’une personne a soit été vaccinée, a été testée négative (ces tests ne sont valables que plusieurs jours) ou qu’elle s’est récemment remise du Covid. Le gouvernement estime que l’imposition de laissez-passer verts pour le lieu de travail stimulera la campagne de vaccination et évitera une répétition des blocages qui ont ravagé l’économie italienne au cours des près de deux ans de la pandémie.

Mais bien que de nombreux Italiens «obéissent aux certificats d’obéissance» – ne voyant sans aucun doute d’autre issue que de perdre finalement leurs moyens de subsistance – beaucoup d’autres restent provocants et indignés par cette perspective, des milliers de dockers de Trieste manifestant ce week-end, avec d’autres ailleurs en Italie.

Et tandis que plus d’un million de laissez-passer verts ont été téléchargés le premier jour ouvrable de l’entrée en vigueur des nouvelles restrictions Covid plus strictes, ils n’ont jusqu’à présent pas réussi à augmenter de manière significative le nombre de vaccinations.

