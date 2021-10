Un sénateur républicain illustre parfaitement la boussole morale foutue du GOP – RedState ⋆ .

Au milieu de tous les arguments sur les taux d’imposition, la politique étrangère, l’application des frontières et les nominations judiciaires, le fait que les États-Unis exterminent encore des centaines de milliers de bébés par an via des avortements passe souvent inaperçu des politiciens républicains. Après tout, un certain suzerain d’entreprise de gauche payant un taux d’imposition trop élevé est clairement le problème de notre temps, n’est-ce pas ?

Même quand même, vous vous attendriez à ce que les républicains de haut niveau ne sapent pas activement la cause à vie. Appelez cela le principe « si vous n’aidez pas, au moins tais-toi ». Pourtant, Susan Collins ne peut même pas gérer cela.

Le sénateur du Maine s’est déchaîné hier contre la loi sur l’avortement au Texas, la qualifiant d'”inhumaine” et insistant sur le fait que le gouvernement fédéral doit “codifier” Roe contre Wade par voie législative. Comment est-ce pour un gouvernement limité?

Susan Collins qualifie la loi sur l’avortement du Texas d'”inhumaine”, défend Roe v. Wade comme “loi du pays”https://t.co/mTd9pTOhyd – Fox News (@FoxNews) 3 octobre 2021

La sénatrice Susan Collins, R-Maine, a déclaré samedi qu’elle pensait que la loi du Texas interdisant la plupart des avortements dans l’État, qui est entrée en vigueur le mois dernier, est “extrême, inhumaine et inconstitutionnelle”, selon l’Associated Press. En outre, Collins a exprimé son soutien à Roe v. Wade en tant que « loi du pays ». Roe v. Wade est une décision historique qui a légalisé l’avortement à travers le pays en 1973. Ce n’est pas la première fois que Collins, un modéré, a exprimé son soutien à ce que de nombreux conservateurs s’opposent depuis des décennies. “Je soutiens la codification de Roe”, a déclaré Collins en septembre, a rapporté le Los Angeles Times. « Malheureusement, le projet de loi… va bien au-delà de cela. Cela affaiblirait gravement les exceptions conscientes qui sont dans la loi actuelle. »

Appeler une loi qui cherche à arrêter la mort et le démembrement des enfants « inhumaine » est vraiment une déclaration qui ferait rougir Orwell. L’avortement est un tel fléau pour la société que même nombre des nations européennes les plus progressistes y ont des contrôles beaucoup plus stricts que les États-Unis. Pourtant, Collins a-t-il l’audace d’attaquer activement le Texas pour avoir tenté de faire quelque chose contre le carnage ? De plus, qu’est-ce que c’est pour elle ? Accepterait-elle que Ted Cruz poursuive une loi dans le Maine ? Quelque part, j’en doute.

Quant à cet argument ridicule selon lequel Roe est la « loi du pays », cette affirmation s’effondre au moindre examen. L’esclavage était autrefois la loi du pays. La ségrégation était autrefois la loi du pays. La prohibition était autrefois la loi du pays. La simple existence d’une décision de la Cour suprême très imparfaite, dans laquelle un « droit » a été inventé de toutes pièces, ne rend pas l’avortement approprié, juste ou permanent.

Collins aurait-il soutenu que l’esclavage doit rester en place parce que les lois et les décisions de justice l’ont codifié en 1850 ? Quelque chose me dit que son argument de « loi du pays » ne s’appliquerait pas à cela, au mariage homosexuel ou à un certain nombre d’autres choses qu’elle trouve moralement répréhensibles.

Et vraiment, c’est ça le problème, n’est-ce pas ? L’establishment républicain feint constamment le souci de la moralité et du décorum pour impressionner ses amis du périphérique. Pendant la présidence de Donald Trump, vous pouviez régler votre montre par des grincements de dents en réponse à tout ce qu’il disait, et ce n’étaient que des mots. Mais les mêmes personnes qui ont perdu la tête à propos des tweets méchants n’ont rien à dire lorsque Collins dit à la presse qu’il est « inhumain » de brouiller les enfants dans l’utérus. Si vous n’allez pas vous élever contre ce niveau de dégénérescence morale, alors vous n’avez pas le droit de vous plaindre d’immoralité dans un autre domaine.

Je comprends que Collins est le meilleur que le GOP puisse faire dans un état comme le Maine. Je ne suggère pas le contraire. Ce que je suggère, c’est qu’elle n’est pas à l’abri des critiques pour ses positions, surtout lorsqu’elles entrent dans le domaine du mal abject. Que ce n’est probablement pas un seul politicien républicain à Washington condamnera même ses commentaires illustre parfaitement la boussole morale foutue du GOP.