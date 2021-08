Un sensationnel Adrián Ben, cinquième de la finale du 800

08/04/2021 à 14:19 CEST

Ce n’était pas par hasard la sixième place qu’il décrochait il y a deux ans lors de la Coupe du monde en plein air de Doha avec 21 ans à peine tournés et Le galicien Adrián Ben s’est surpassé ce mercredi pour atteindre une cinquième position sensationnelle dans la finale olympique du 800 mètres.

Avec 1: 45,96, l’azulgrana a fait une belle dernière ligne droite et la meilleure preuve de sa compétitivité et de son ambition est qu’il n’était pas content, car il avait rêvé de bronze à seulement 59 centièmes.

Le favori du Botswana Nigel Amos (huitième) a été déçu par les majuscules et la victoire finale avec le festival kenyan est revenue à Emmanuel Kipkirui Korir avec 1:45.06, suivi de son compatriote Ferguson Cheruiyot Rotich (1:45.23) avec le Polonais Patryk Dobek (1:45.39).

Estrémadure Javier Cienfuegos n’a pas pu continuer à écrire l’histoire après avoir été le premier Espagnol dans une finale olympique de lancer du marteau et a terminé dixième avec 76,30 mètres dans un test dans lequel le Polonais Wojciech Nowicky a régné avec un record sensationnel de 82,02, suivi par le surprenant Norvégien E vivos Henriksen avec le record national (81,58) et le Le Polonais Pawel Fajdek a terminé troisième avec 81,53 et poursuit sa malédiction olympique.

L’autre grand protagoniste de l’après-midi (midi en Espagne) était le Soriana Marta Perez, qui s’est donné le classement pour la finale des 1500 avec une performance sensationnelle en étant cinquième dans la deuxième demi-finale, améliorant son record personnel de près de trois secondes et la laissant dans un colossal 4: 01,69 pour se classer quatrième au classement espagnol de tous les temps seule derrière Natalia Rodríguez, Nuria Fernández et Maite Zúñiga… Presque rien !

Cette série a été remportée par les Néerlandais adoptés Sifan Hassan (4 : 00.23) dans sa quête pour devenir la première femme de l’histoire avec trois médailles d’or individuelles dans les mêmes Jeux (il a déjà le 5 000 et est toujours inscrit dans le 10 000). Il faudra être attentif avec la Kenyane Raith Kipyegon (3 :56,80 dans un premier ‘semi’ brutal), l’Éthiopienne Freweyni Gebreezibeher (3 :57,64), la Britannique Laura Muir (4 :00,73) ou l’Ougandaise Winnie Nanyondo (4 : : 01.64)

Blaugrana Carolina Robles a trouvé le prix pour sa prestation et son engagement avec l’athlétisme après avoir été requalifiée pour disputer la finale olympique du 3000 mètres haies dans laquelle elle a été avant-dernière avec 9: 50,96 dans un test dans lequel l’Ougandais Peruth Chemutai a remporté la médaille d’or avec un record national (9: 01,45), suivie d’une Américaine courageuse Courtney Frerichs (9 : 04.79) et le Kenyan Hyvin Kiyeng (9 : 04.79).

En demi-finale du 400 lisse Aauri Lorena Bokesa a de nouveau concouru à la perfection avec son record personnel à 32 ans (51,47) qui la place troisième de l’histoire en Espagne, devant l’historique Blanca Lacambra et seulement derrière Sandra Myers (‘l’Espagnole du Kansas’) et l’hispano-cubaine Indira Terrero.

La dominicaine Marileidy Paulino (49,38), la bahamienne Shaunae Miller-Uibo (49,60), la jamaïcaine Stephanie Ann McPherson (49,34) et l’extraordinaire américain Allyson Félix (49,39), la femme la plus récompensée de l’histoire qui, à 35 ans, cherche sa dixième médaille olympique avec six médailles d’or et trois d’argent dans son sac.

Quant au premier jour du combiné, Alicante Jorge Ureña est bien en compétition avec une marque personnelle en 100 lisses (10,66), un améliorable de 7,30 en longueur, 13,97 en poids, 2,05 en hauteur en attendant 400 lisses.

Jorge Ureña choisit de terminer en tant que finaliste

| .

Chez les femelles la catalane María Vicente s’est endormi douzième avec 3 736 points au rythme record de l’Espagne avec des notes de 13,44 au 100 mètres haies, 1,77 en hauteur, 13,09 en poids et 23,50 sur environ 200 mètres dans lesquels il est comme un poisson dans l’eau.

Du côté de la lutte pour l’or, la Néerlandaise Anouk Vetter a un avantage avec 3 968 points, devant la Belge Noor Vidts (3 941) et sa compatriote et grande favorite pour défendre le titre Nafissatou Thiam (3921).

María Vicente va au rythme du record d’Espagne

| .

L’autre grand candidat à la victoire finale, La Britannique Katharina Johnson-Thompson s’est blessée au virage 200 et elle a dit au revoir à ses options… mais elle a franchi la ligne d’arrivée en boitant et dans une grande douleur, prenant l’admiration des quelques personnes présentes et de tous les amoureux du sport. Énorme!