Un sensationnel BAXI Manresa ‘mange’ le Barça !

05/09/21 à 23:25 CEST

Un sensationnel BAXI Manresa a remporté sa troisième Ligue catalane ce samedi après avoir battu le Barça 81-70 en finale Cela s’est joué au rythme que souhaitaient les locaux, qui ont réussi à déstabiliser une équipe du Barça qui doit beaucoup s’améliorer face à la Supercoupe imminente.

FCB

BAXI MANRESA, 81

(16 + 20 + 17 + 28): Dani Pérez (1), Elias Valtonen (3), Joe Thomasson (14), Luke Maye (2), Ismael Bako (18) -cinq de départ-, Chima Moneke (1), Rafa Martínez (1), Sylvain Francisco (13), Guillem Jou (11), Yankuba Sima (15), Marxis Steinbergs et Dani García (2).

FC BARCELONE, 70

(21 + 16 + 19 + 14) : Nick Calathes (13), Cory Higgins (4), Àlex Abrines, Nikola Mirotic (10), Ibou Badji -cinq de départ-, Brandon Davies (8), Nigel Hayes (6), Nicolás Laprovittola (3), Rokas Jokubaitis (2), Kyle Kuric (9), Rolands Smits (14) et Sergi Martínez (1).

ARBITRES

Óscar Perea, Juan de Dios Oyón et Arnau Padrós. Ils ont signalé une faute technique à Guillem Jou (7:34), de BAXI Manresa; et Nikola Mirotic (18h40) et Sarunas Jasikevicius (16h59), entraîneur du FC Barcelone.

INCIDENTS

Finale de la ligue catalane masculine de basket-ball jouée devant 1500 spectateurs au Pavillon Nou Congost (Manresa).

Donc, une défaite dans un match Mirotic malheureux avec assez de leçons, puisque par exemple Ismael Bako a pris six rebonds à lui tout seul en attaque dans une preuve sans équivoque que, malgré les absences des intérieurs Sertaç Sanli et Pierre Oriola, à mesure que l’intensité diminue, les chances de perdre face à n’importe quel adversaire augmentent. Cependant, cela ne fait que commencer et il n’est pas nécessaire de dramatiser.

L’équipe du Barça avait battu Joventut 82-69 en demi-finale avec un excellent troisième quart-temps et les hôtes avaient imposé leur qualité défensive et en bloc contre MoraBanc Andorra dans l’autre “demi” par 82-79.

De sortie, Pedro Martínez a atteint son objectif ralentir au maximum match avec une excellente défense pleine de passes décisives qui a permis aux locaux de dominer un tableau de bord à la Pyrrhus après cinq minutes (5-4) alors que Nikola Mirotic était avec une évaluation de -5.

Les blaugranas trouvaient des espaces dans le périmètre et, avec des triplés de Higgins et Laprovittola, ils ont pris cinq points d’avance (7-12, 7). Par ailleurs, Mirotic refait également surface avec cinq points contre une boîte Manresa dans laquelle contribué de bonnes minutes le Catalan Yankuba Sima (13-15, 9).

Nick Calathes, dans sa sortie la plus caractéristique

| FCB

Là, Rokas Jokubaitis fit une apparition et mena deux magnifiques circulations pour que le « tueur » Kyle Kuric et Nigel Hayes ont marqué par trois et ont clôturé le premier quart-temps avec 16-21 pour un Barça qui semblait avoir trouvé la voie malgré l’intensité défensive des locaux.

Avec encore cinq points, Sima a continué à devenir la grande référence de Manresa dans un duel très physique avec de multiples contacts tout en Smits a marqué quatre points d’affilée et a collaboré au maximum de l’avantage de Barcelone jusque-là (20-30, minute 15).

Cependant, Manresa est revenu pour emmener le jeu dans son pays et, après les techniques à Jasikevicius pour protester (avec raison, puisque le 2+1 de Bako était hors temps) et à Mirotic (impossible de la réfuter pour sa réaction à l’appel à la faute), non seulement elle a effacé son désavantage mais aussi a pris l’avantage pour la première fois après un coup franc inscrit par Dani Pérez (36-35 à 1h10 après entracte.

Un grand Yankuba Sima fait une faute sur Brandon Davies

| FCB

Au premier trimestre, le local Guillem Jou a également reçu une technique pour un ‘flop’ plus que discutable. Les arbitres feraient bien de mieux faire leur travail et d’arrêter de semer le jeu avec des techniques continues. La pause a été atteinte avec 36-37 et la finale dans tout le sommet après le troisième panier de Rolands Smits dans ce deuxième quart-temps.

Manresa a imposé son jeu collectif et son intensité au troisième quart-temps avec un Sylvain Francisco remarquable face à un Barça dans lequel seul Calathes a marqué tandis que Mirotic a échoué encore et encore au-delà de 6,75 mètres malgré des lancers imbattables. Ainsi les choses, ceux de Bages sont revenus devant après un panier de Dani García (44-43, minute 24).

Smits a jeté l'équipe derrière lui au troisième quart

| FCB

Le rythme était toujours ce que les locaux voulaient comme cela s’est passé en demi-finale et deux lancers francs (un raté) de Joe Thomasson ont de nouveau égalé la finale à la 33e minute (60-60) et un panier qui a été fait Francisco a placé les locaux avec un avantage à 6h30 avant la conclusion du choc (64-63) tandis que Mirotic était 1/7ème en triple. Il y avait une fin !

Avec Saras très en colère et Smits comme seul buteur du Barça, un triplé de Francisco a rapproché Manresa du titre (71-67 à 3h42 de la fin). Et dire que l’ancien del Roanne n’allait pas rester dans l’équipe ! Beaucoup plus intense et avec plus d’envie, l’équipe locale l’emportait déjà par six (73-67) avec 18 points et six rebonds en attaque par Bako et 15 par Sima. Ce que fait la soif de victoire.

Malavisé comme pendant tout le jeu, Le Barça a fini par perdre la tête et la finale avec des 81-70 retentissants dans un important réveil. Il n’est pas nécessaire de dramatiser et la Manresa est plus filmée, mais… attention !