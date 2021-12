Un sergent de l’armée inculpé de meurtre en 2020 La fusillade anti-émeute d’Austin plaide la légitime défense: l’enquêteur de la police est d’accord

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un sergent de l’armée risque la prison à vie pour une fusillade survenue au plus fort des émeutes de 2020, et qu’il prétend être en état de légitime défense. Le détective principal dans l’affaire a jugé que ses actions étaient un homicide justifiable. Ce détective a également accusé le procureur de district d’actions illégales dans une déclaration sous serment.

Des manifestations violentes, des émeutes et des meurtres, au nom du mouvement Black Lives Matter, ont éclaté à travers le pays à l’été 2020. Tard un samedi soir au cours de cet été, le sergent de l’armée Daniel Perry a franchi un cap à Austin, Texas, et s’est retrouvé entouré d’une foule de manifestants en colère, déclenchant une rencontre qui a fait un mort et fait perdre Perry à la prison à vie.

Dans la nuit du 25 juillet 2020, vers 21h15, les autorités ont déclaré que Perry conduisait pour Uber pour gagner de l’argent supplémentaire dans le centre-ville d’Austin et a rencontré un groupe de manifestants de Black Lives Matter qui n’avaient pas de permis pour leur manifestation. Ils obstruaient illégalement l’intersection, comme les manifestants l’avaient fait plusieurs fois dans la ville au cours des semaines précédentes. La vidéo montre qu’au moment où il faisait le tour cette nuit-là, des manifestants ont rapidement encerclé la voiture de Perry et ont commencé à la frapper et à lui jeter des pierres.

Perry, un soldat en service actif stationné à Fort Hood à l’époque, a déclaré qu’un homme masqué s’était approché de son véhicule avec un AK-47 en position « prêt ». Lorsque cet homme, Garrett Foster, 28 ans, a levé et pointé le fusil sur Perry, le sergent de l’armée et titulaire d’un permis de port d’arme de poing dissimulé sous licence, a saisi une arme de poing qu’il portait pour sa protection personnelle et a tiré sur Foster, le blessant mortellement.

Perry s’est ensuite rendu dans un endroit sûr et a appelé la police. Les agents lui ont parlé cette nuit-là et l’ont relâché.

Environ un an plus tard, le procureur du comté de Travis, Jose Garza, a porté l’incident devant un grand jury. Perry a été inculpé de meurtre et de voies de fait graves. De plus, une enquête menée par un détective vétéran respecté de la police d’Austin a conclu que la fusillade était un homicide justifiable. Ce détective vétéran, David Fugitt, était le détective principal dans l’affaire Perry et a également signé un affidavit sous serment accusant le bureau de Garza d’avoir caché des preuves au grand jury et de falsifier des témoins.

NEW YORK, NY – 08 AOT: Derrick Ingram lève le poing en marchant avec Kiara Williams, chef de l’organisation de Warriors in the Garden, Hawk Newsome, président de Black Lives Matter Greater New York, Chivona Renee Newsome, cofondatrice de Black Lives Matter Greater New York et Chi Ossé, chef d’organisation de Warriors in the Garden, le 08 août 2020 dans le quartier de Manhattan à New York. (Photo par Ira L. Black – Corbis/.)

« Garrett Foster a pointé intentionnellement ou accidentellement son fusil sur la tête de Daniel Perry et Daniel Perry a tiré en état de légitime défense », a déclaré l’avocat de Perry Doug O’Connell à Fox News Digital. « Et en pratique, il n’avait pas la capacité de battre en retraite et n’était pas obligé de le faire. »

La loi sur les châteaux du Texas s’étend à votre véhicule dans certaines circonstances.

L’affirmation de Perry selon laquelle il craignait raisonnablement pour sa vie et avait tiré en légitime défense cette nuit-là lors de la manifestation Black Lives Matter intervient après plusieurs exemples de violence très médiatisés résultant de manifestations et d’émeutes similaires à travers le pays et à Austin même. Un mois avant la fusillade, des manifestants ont tenté de prendre d’assaut le siège de la police d’Austin. Ils ont échoué, mais au cours de l’incident, ils ont abaissé les drapeaux texans et américains, les remplaçant par des drapeaux politiques. Le 4 juin 2020, des émeutiers non identifiés ont encerclé et attaqué un soldat noir de l’État du Texas sur le terrain de la capitale de l’État, l’appelant le mot n.

Également ce mois-là, un homme de Provo, dans l’Utah, a reçu une balle dans le bras et touché par des éclats d’obus dans l’œil et l’estomac après avoir tenté de passer devant une manifestation de Black Lives Matter qui bloquait la rue. Le tireur présumé, Jesse Taggart, 34 ans, a été inculpé de tentative de meurtre aggravé et a été décrit par la police comme quelqu’un qui a assisté à de nombreux rassemblements de Black Lives Matter « comme l’un des instigateurs les plus actifs d’un comportement proche de la violence ».

Alors que les manifestations et les émeutes balayaient le pays, le capitaine de police à la retraite de 77 ans, David Dorn, a été tué par balle lors d’une émeute de Black Lives Matter à Saint-Louis alors qu’il tentait de protéger une entreprise locale des pillards.

Dorn était l’une des nombreuses personnes tuées lors des émeutes de Black Lives Matter l’été dernier et le total des dommages matériels causés par les émeutes déclenchées par la mort de George Floyd est estimé à plus d’un milliard de dollars.

Foster, un vétéran de l’armée de l’air de 28 ans, a parlé à une station d’information locale plus tôt dans la nuit de sa mort et a déclaré à un journaliste que les gens qui ne voulaient pas qu’il proteste étaient « trop ​​gros comme des p—–s » pour l’arrêter. Foster a également publié des sentiments anti-policiers sur les réseaux sociaux, notamment un message célébrant les officiers blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

Austin Texas Downtown cityscape skyline vue aérienne

« Que feriez-vous si une foule de manifestants entourait votre voiture pendant que vous conduisiez dans une rue de la ville et commençait à frapper votre voiture avec des briques, puis un autre manifestant masqué s’approchait de votre voiture portant un ak-47 en position d’attente et commençait à le soulever ? » Une page GoGetFunding créée pour aider Perry avec les demandes de fonds légaux. La page GoFundMe de Perry a été supprimée par la société plus tôt cette année.

Aucune date de procès n’a été fixée pour l’affaire, mais les avocats de Perry ont prévu un appel avec un juge le 15 décembre pour examiner les préoccupations concernant le processus du grand jury et la façon dont le bureau de Garza a traité l’affaire.