Un sergent de police de Chicago risque d’être licencié suite à une descente d’un travailleur social noir

Sgt. Alex Wolinski fait face à un licenciement pour avoir prétendument enfreint huit règles différentes du département de police de Chicago après que lui et d’autres policiers ont perquisitionné la mauvaise maison en 2019.

Lors du raid du 21 février, des policiers de Chicago – supervisés par Wolinski – ont fait irruption dans la maison de Anjanette Jeune, une assistante sociale, qui venait de rentrer du travail. La femme était nue à ce moment-là, et elle a été forcée de rester nue menottée pendant au moins 30 secondes, a été partiellement recouverte d’une veste, puis entièrement recouverte d’une couverture.

Cette photo de décembre 2019 montre le surintendant de la police de Chicago. David Brown (à gauche) lors d’une conférence de presse, parlant de ce que ses agents doivent faire mieux, alors que le maire Lori Lightfoot (à droite) attend son tour. (Photo : Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times via AP)

Young a été menotté pendant près de 17 minutes, selon un précédent rapport.

Le Chicago Tribune a rapporté que le Bureau civil de responsabilité de la police a récemment achevé une enquête de 16 mois sur l’incident et a trouvé plus de 100 allégations d’actes répréhensibles et d’inconduite de la part des nombreux officiers impliqués – plus d’une douzaine d’officiers.

Commissaire de police David Brown, qui n’était pas en charge du département au moment du raid, a dirigé une refonte des protocoles de mandat de perquisition du département une fois son mandat commencé.

https://t.co/TAou8ir7PQ Après les innombrables retards et tentatives de la Ville pour dissimuler le raid sur son domicile, nous sommes heureux de voir l’un des agents qui a violé Mme Anjanette Young, Sgt. Alex Wolinski, connaît enfin une conséquence. – L’Alliance de Chicago (@CAARPRNow) 10 novembre 2021

Le jeudi 4 novembre, Brown a déposé des accusations disciplinaires contre Wolinski qui incluent, en partie, des affirmations selon lesquelles le sergent « n’est pas intervenu dans le traitement irrespectueux » de Young, supervisant la délivrance du mandat sans pratique de la règle frapper et annoncer, comme ainsi que de ne pas donner à Young une copie du mandat ou d’informer une équipe SWAT pour aider à son exécution.

La Tribune rapporte que la COPA a recommandé que sept agents, dont Wolinski, soient sanctionnés pour les nombreux échecs qui ont eu lieu sur les lieux. L’analyse de 63 pages du groupe a recommandé des sanctions allant d’une suspension de six mois au licenciement d’un officier qui se serait basé sur de mauvaises informations, ce qui a conduit à obtenir le mandat et, finalement, à perquisitionner la mauvaise maison.

La critique la plus sévère était pour Wolinski, qui a fourni un « manque de supervision significative et efficace », a déclaré la COPA.

« En tant que sergent qui dirige l’exécution du mandat de perquisition, le sergent Wolinski porte une responsabilité importante pour le non-respect de la règle frapper et annoncer, ainsi que les mauvais traitements infligés à (Young) tout au long de l’incident », a déclaré la COPA dans son rapport.

L’un des six agents recommandés pour une suspension de trois jours a été Ella Français, qui a été abattu dans l’exercice de ses fonctions en août. Depuis sa mort, les avocats de la victime ont fait l’éloge de l’officier, qui a été abattu dans le côté sud, notant dans un communiqué que « French était le seul officier à avoir montré à Mme Young une quelconque dignité ou respect la nuit du raid », lui permettant s’habiller en privé.

Le tristement célèbre raid de 2019 a fait l’objet de plusieurs enquêtes à l’hôtel de ville de Chicago, dont une pour déterminer pourquoi la ville a refusé de fournir à une station d’information locale ou à Young une copie de la vidéo du raid. Une enquête menée par le bureau de l’inspecteur général a été conclue, mais ses conclusions n’ont pas été publiées. Un autre est toujours en cours, tout comme le procès de Young contre Chicago. Elle s’est vu offrir 1 million de dollars lors d’une audience de médiation ce printemps, et elle a décliné l’offre, ce qui représente moins de la moitié de ce qui a été versé à une victime similaire.

Au moment du raid, Lori Lightfoot était présidente du Chicago Police Board, nommé par le maire de l’époque, Rahm Emanuel ; elle a remporté le second tour des élections à la mairie en avril 2019, deux mois plus tard. Lightfoot avait précédemment affirmé qu’elle n’avait été informée du raid défectueux d’exécution du mandat qu’en décembre 2020 via des reportages locaux. Cependant, selon The Chicago Tribune, elle a admis plus tard qu’elle en avait été informée dès novembre 2019 par e-mail. Elle a cependant soutenu qu’elle n’avait aucun souvenir des courriels.

Lors d’une conférence de presse en juin, Young s’est adressé directement au maire Lightfoot, déclarant : « Je continuerai à me battre jusqu’à ce que justice me soit rendue, ou jusqu’à ce que vous honoriez vos paroles lorsque vous m’avez rencontré en décembre.

« Vous avez dit que vous le feriez tout entier », a déclaré Young. « Vos paroles n’ont aucun poids. Je veux de l’action, et je le veux maintenant.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio « Dear Culture » ​​ou « Acting Up ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !