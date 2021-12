Un serment d’application de la loi signifie-t-il encore quelque chose?

J’ai pris un café récemment avec un de mes amis, un agent du FBI à la retraite. Nous parlions du gâchis qu’est devenu le FBI. Il est encore plus inquiet que moi de la politisation du bureau. Au cours de notre entretien, il a dit quelque chose de très intéressant : « Les agents actuels ne font que garder la tête baissée et suivre les ordres. » Une déclaration simple avec des implications profondes.

Les emplois dans l’application de la loi sont fondamentalement différents des autres emplois. Cette différence est le serment que prêtent tous les agents des forces de l’ordre. Le serment du FBI stipule :

Je jure (ou affirme) solennellement que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis, étrangers et nationaux ; que je porterai la vraie foi et allégeance à la même chose ; que je prends cette obligation librement, sans aucune réserve mentale ni but d’évasion ; et que je remplirai fidèlement et fidèlement les devoirs de la charge dans laquelle je vais entrer. Alors aide-moi Dieu.

Tous les responsables de l’application des lois fédérales, étatiques et locales jurent quelque chose de similaire.

Certes, suivre les ordres légaux est important, mais notez qu’il n’y a rien de mentionné sur l’obéissance au leadership. C’est parce que suivre les ordres est entre les officiers et leurs chefs. Le respect de leur serment est entre eux et nous, le peuple américain. Nous attendons d’eux qu’ils portent des jugements sur le bien et le mal, et le serment est leur assurance qu’ils le feront consciencieusement.

Tous les agents chargés de l’application des lois, y compris les agents du FBI, qui « ne font que suivre les ordres » manquent le point de leur serment. Ils peuvent être tenus par les règles de l’agence de suivre les ordres, mais ils sont tenus par l’honneur sacré de rester fidèles au peuple américain.

Il y a une raison pour laquelle les forces de l’ordre sont tenues de mettre leur honneur en jeu pour les citoyens qu’elles servent. Aucune autre occupation n’est autorisée à détenir, parfois avec des contraintes, une autre personne uniquement sur la base de sa parole que c’est justifié. Un flic peut arrêter une voiture, administrer un test de sobriété, menotter le conducteur et l’arrêter s’il s’avère qu’il a les facultés affaiblies. Aucun citoyen qui n’a pas prêté serment ne peut faire une telle chose.

Nous accordons à la police les pouvoirs impressionnants de l’État. En échange, ils promettent de ne pas abuser de ces pouvoirs. Ils promettent de servir le public, comme le prescrit la Constitution. Cette promesse prime sur les commandes. Tant que leurs dirigeants dirigent leurs activités conformément à la Constitution, il n’y a pas de problème.

Mais lorsque la direction leur ordonne de faire quelque chose qui va à l’encontre de la Constitution – comme leur ordonner de violer les libertés civiles de quelqu’un – ces ordres sont illégaux. Le serment d’un officier, qu’il soit policier ou agent du FBI, est une promesse d’évaluer la constitutionnalité de tous les ordres avant d’y obéir aveuglément.

Et pourtant, nous avons vu des infractions généralisées à cette promesse dans l’ensemble des forces de l’ordre. Des fidèles ont été cités ou même arrêtés pour non-respect des ordres de fermeture. Le culte est un droit humain fondamental garanti par le 1er amendement. Il n’y a pas d’exception pandémique dans la Constitution. Les autorités fédérales et locales n’ont pas le pouvoir d’ordonner de telles fermetures. Les ordres donnés à la police pour faire respecter les fermetures étaient illégaux. Pourtant, beaucoup trop de flics ont simplement suivi leurs ordres.

« La vie, la liberté et la poursuite du bonheur » ont été affirmés par les tribunaux pour inclure les droits de propriété. Aucun fonctionnaire du gouvernement ne peut prendre ou réduire la valeur de votre propriété sans une procédure régulière et une compensation appropriée. Pourtant, certaines entreprises ont été fermées, les rendant sans valeur. La police a été accusée d’avoir fait respecter les fermetures, et elle l’a fait. Un nombre incalculable de citoyens américains ont perdu leurs entreprises et même leurs économies, simplement parce que la police « a suivi les ordres ».

Le FBI a dépêché des agents pour identifier et interroger toute personne présente à la manifestation du 6 janvier – ostensiblement pour identifier la personne qui a placé des bombes à l’extérieur des bâtiments des sièges sociaux de la DNC et du RNC. Cependant, rien n’indique que tout le monde dans les quartiers environnants ait été interrogé. Pourquoi les manifestants pacifiques sont-ils présumés avoir vu quelque chose simplement parce qu’ils se trouvaient dans la même ville le même jour ? Des membres du Congrès ont-ils été interrogés ? Ils étaient aussi en ville.

Les agents enquêtent-ils vraiment ? Ou font-ils simplement savoir aux manifestants : nous savons que vous étiez là. Faire en sorte que des agents se présentent à sa porte a pour effet de paralyser la liberté de réunion et d’expression politique – une violation du 1er amendement. Nous ne savons pas combien d’agents ont refusé de se conformer, mais nous savons qu’un grand nombre n’ont pas refusé.

Project Veritas a fait la une des journaux ces derniers temps parce que le FBI a perquisitionné les domiciles de son chef, James O’Keefe, et d’un certain nombre de ses reporters. Le FBI a même saisi des documents de travail et les aurait divulgués à d’autres agences de presse. C’est aussi une violation du 1er amendement. Les tribunaux sont intervenus pour contraindre le FBI, mais cela aurait dû être arrêté par les agents avant même que cela ne se produise.

Des parents ont été arrêtés pour avoir manifesté lors des réunions du conseil scolaire. Les agents chargés de l’arrestation ne répondaient même pas aux ordres de leurs supérieurs. Ils obéissaient à une demande de la commission scolaire elle-même. Alors maintenant, un simple citoyen peut exiger qu’un autre simple citoyen soit arrêté pour avoir dit quelque chose qu’il n’aime pas, et la police obéit sans même le remettre en question ? Aussi dérangeant que cela soit, c’est encore pire. Le FBI a créé des « balises » dans sa base de données de suivi pour suivre ce comportement constitutionnel en tant qu’exemples possibles de terrorisme national. C’est une violation des droits des citoyens à la liberté d’expression, de réunion et à une procédure régulière – les 1er et 4e amendements.

Nous avons même observé le FBI s’ingérer dans la transition pacifique du pouvoir à la suite d’une élection. Crossfire Hurricane était la « police d’assurance » du FBI contre une présidence Trump. Ce n’est pas ma terminologie. « Politique d’assurance » est le terme utilisé par le directeur adjoint adjoint Peter Strzok pour décrire son plan d’utiliser le pouvoir du FBI pour empêcher Trump d’être élu et d’interférer avec son administration s’il était quand même élu. Ce complot a été confirmé par l’avocate du FBI Lisa Page dans un témoignage sous serment devant le Congrès. Il s’agissait d’une tentative flagrante de nos « fonctionnaires » d’empêcher un résultat électoral qu’ils jugeaient indésirable – et d’annuler l’élection si elle ne se déroulait pas comme ils le souhaitaient.

Le respect du serment d’un agent peut comporter des risques personnels. Refuser un ordre de son supérieur risque de porter gravement atteinte, voire de mettre fin à la carrière d’un officier. Mais le fait est qu’ils nous ont déjà promis qu’ils feraient ce sacrifice en notre nom. C’est l’accord qu’ils concluent avec le public pour être dans l’application de la loi.

Si leur serment ne les lie plus, en quoi cela change-t-il notre relation avec les forces de l’ordre ? Si leur parole jurée ne veut plus dire ce qu’elle dit, comment pouvons-nous les croire la prochaine fois qu’elles jurent de dire la « vérité, toute la vérité et rien que la vérité » au tribunal ? Lorsqu’un agent nous assure qu’il a procédé à une arrestation pour de bonnes raisons, est-ce qu’il demande justice ou use de son autorité à des fins personnelles ou politiques ? Si leur serment n’a pas de sens, ils ne deviennent pas plus crédibles que la personne qu’ils ont placée en état d’arrestation.

Beaucoup trop d’officiers chargés de l’application des lois, agents du FBI inclus, ont démontré qu’ils ne sont plus des agents de la Constitution. Au mieux, ce ne sont que des employés qui font ce qu’on leur dit. Leur serment est devenu une formalité sans importance. Dans ces conditions, pourquoi continuer à les investir de l’autorité de l’État ? Pour une raison, et une seule raison, c’est un monde dangereux. Nous avons besoin d’organisations policières pour maintenir l’ordre. Mais nous avons besoin qu’ils soient meilleurs qu’ils ne l’ont été pour que l’ordre ne devienne pas une tyrannie.

Photo en vedette par AliciaZinn sur Pixabay.

Cet article a été publié pour la première fois par American Thinker.

Contenu syndiqué de TheBlueStateConservative.com avec permission.