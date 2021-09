Un serpent mord un chien lors d’une promenade dans l’Essex nécessitant une visite chez le vétérinaire – “Soyez plus prudent !” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La morsure de serpent s’est produite alors que Marley, le cocker, n’était pas en tête lors d’une promenade et s’est aventuré dans les buissons de Langdon Hills Country Park, dans l’Essex. Holly Morgan-Jones, la propriétaire du chien a remarqué le serpent, ce qui a aidé à expliquer l’incident aux vétérinaires.

Le mari de Holly, Martin, a parlé de l’incident au Southend Echo. Il a déclaré: “Cela devient assez effrayant quand ils commencent à parler d’anti-venin et autres.

“Il venait de crier quand il reniflait des buissons et est revenu en courant vers Holly. Elle s’est dirigée vers l’endroit où il avait été et elle a vu la vipère s’éloigner.

« Vous ne penseriez pas que ce serait un serpent jusqu’à ce qu’elle l’ait vu là-bas.

«Holly était vraiment bouleversée quand elle est revenue, on pouvait commencer à voir les marques de morsure commencer à apparaître.

“Nous avons réussi à l’amener chez le vétérinaire en 20 minutes.”

Marley est restée chez le vétérinaire du lundi au mercredi après-midi.

M. Morgan-Jones a ajouté : « Je ne voudrais pas dire aux propriétaires de chiens de garder leurs chiens en laisse à tout moment à cause de la peur des serpents, mais juste d’être plus prudents et conscients que nous.

“Je dirais juste pour prendre conscience de leur habitat et de l’endroit où se trouveront les serpents.”

Une réclamation pour une morsure de vipère coûtera en moyenne 936 £ au propriétaire du chien.

Le chef du marketing chez Agria Pet Insurance, Tom Vaughan, a expliqué à quel point il est important de reconnaître les symptômes d’une morsure pour sauver la vie de votre chien.

“Traiter avec une morsure de vipère peut être très traumatisant pour les chiens et leurs propriétaires et, s’il n’est pas traité rapidement et de manière appropriée, peut s’avérer fatal.

Il a poursuivi: “Nous voulons attirer l’attention des propriétaires sur cette période étant en plein milieu de la période où nous traitons la plupart de nos réclamations pour les morsures de vipères.”