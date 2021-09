Un service public américain exploite Bitcoin pour équilibrer l’approvisionnement en électricité

Source : AdobeStock/artiemedvedev

compagnie d’électricité américaine Ameren Missouri le dit utilise l’exploitation minière Bitcoin (BTC) comme une mesure efficace pour équilibrer l’approvisionnement en électricité, contrairement à la façon dont l’exploitation minière est souvent perçue par divers critiques à travers le monde.

Les dirigeants de la société disent qu’ils considèrent leur initiative axée sur la cryptographie comme principalement de la recherche et du développement, dans l’espoir de faire correspondre la demande et l’offre d’électricité à mesure que davantage d’énergies renouvelables continuent d’être mises en ligne.

Une utilisation accrue de l’extraction de BTC par les services publics pour l’équilibrage du réseau pourrait aider à réparer la réputation de Bitcoin en tant qu’actif avide de combustibles fossiles qui augmente l’empreinte carbone mondiale, un facteur qui a déclenché les ventes de la crypto plus tôt cette année.

Warren Wood, vice-président des affaires réglementaires et législatives chez Ameren Missouri, a déclaré à E&E News que le processus pourrait être comparé à l’utilisation du régulateur de vitesse sur l’autoroute par rapport à la conduite dans un trafic urbain dense.

“Nous avons des changements assez spectaculaires dans la charge minute par minute, seconde par seconde parfois”, a déclaré Wood. « Nous avons besoin de quelque chose qui soit vraiment rapide, qui augmente et diminue la capacité pour être un outil vraiment efficace pour l’équilibrage du réseau. »

Ameren Missouri a commencé à exploiter la crypto en avril dernier. Lorsque la demande d’énergie de l’État est faible et que l’électricité est relativement bon marché, les ordinateurs placés dans un conteneur en métal de la centrale au charbon de Portage Des Sioux exploitent Bitcoin.

Avec quelque 1,2 million de clients, l’entreprise est le plus grand service public de l’État. Ameren visait initialement à inclure 8 000 USD de coûts d’électricité pour 309 000 kilowattheures d’utilisation d’énergie liés à l’extraction de BTC dans sa formule de récupération des coûts de carburant. Cependant, il a retiré sa demande après que le défenseur des consommateurs du Missouri ait remis en question le plan.

“Si Ameren Missouri veut entrer dans des matières premières spéculatives, comme les monnaies virtuelles, alors elle devrait le faire en tant que service non réglementé où les contribuables ne sont pas exposés à leur économie”, a déclaré Geoff Marke, économiste en chef du Missouri Office of the Public. L’avocat, ajoutant que l’effort était «au-delà de la portée de la réglementation prévue des services publics d’électricité».