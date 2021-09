Un service Robotaxi arrive bientôt dans une ville près de chez vous

in

Se souvenir du Johnny Cab du rappel total ?

Dans le vieux film de science-fiction d’Arnold Schwarzenegger (qui a été tourné bien avant les applications de covoiturage comme Uber et Lyft), nous voyons une société futuriste où les «Johnny Cabs» autonomes transportent de manière autonome les gens à travers la ville.

Certes, dans le film, le Johnny Cab était assez ennuyeux et en fait un peu effrayant. Sérieusement, qui irait faire un tour avec un robot qui siffle et ressemble à une poupée hantée ?

Mais le film a raison sur une chose : Les services Robotaxi sont l’avenir.

Et cet avenir se produit en ce moment. Pas en 2084 comme Total Recall l’avait prévu. Mais en 2021.

La semaine dernière, Baidu a lancé son service de robotaxi à Shanghai, marquant la cinquième ville où les passagers peuvent héler un taxi autonome. Le service comprendra 150 stations à travers la ville, à partir desquelles les passagers pourront appeler un robotaxi entre 9h30 et 23h00.

Pendant ce temps, en Europe, l’unité Mobileye d’Intel prévoit de lancer un service de robotaxi avec le géant de la location de voitures Sixt en Allemagne en 2022. Aux États-Unis, Waymo – l’entreprise de conduite autonome de Google – a lancé son service de robotaxi à San Francisco le mois dernier. L’unité de conduite autonome de GM, Cruise, prévoit de faire de même avant la fin de l’année.

De plus, Hyundai a récemment annoncé que sa nouvelle Ioniq 5 offrira des trajets autonomes en Lyft dans diverses villes des États-Unis d’ici 2023.

Oh… et ces services de robotaxi ne sont pas seulement pour les gens… ils sont aussi pour les marchandises !

Exemple : à Houston, Domino’s livre des pizzas aux clients via un véhicule de livraison autonome alimenté par la société de technologie audiovisuelle Nuro. Les voitures autonomes livrent également des ordonnances pour CVS et des colis pour FedEx dans certaines villes américaines.

Les amis, le futur robotaxi est arrivé.

Cela signifie-t-il que nous allons tous saluer le robotaxis à la même époque l’année prochaine ?

Non. Loin de là.

Comme toutes les innovations, l’émergence des services de robotaxi sera un voyage de plusieurs années plein d’à-coups. Mais il y aura plus de départs que de crises, et oui, cela finira par se terminer avec une omniprésence mondiale des services de robotaxi.

Mais ne vous attendez pas à ce que cela se produise l’année prochaine.

En 2022, les services bêta de robotaxi commenceront à se répandre dans diverses villes d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie. Ces services seront très limités en termes de portée et d’offre. Ils ne comprendront qu’une poignée de voitures en service. Ils conduiront sur des itinéraires largement prédéterminés. Et ils n’autoriseront qu’un très petit groupe d’utilisateurs de test sur eux.

D’ici 2023/24, ces services seront étendus. Les petits services de test bêta s’étendront à de nouvelles villes, tandis que ceux déjà établis dans certaines villes augmenteront le nombre de voitures en service, ainsi que plus d’itinéraires de conduite possibles et plus d’utilisateurs.

En 2025, les services de robotaxi seront standardisés. La technologie sera assez bonne pour établir des opérations à grande échelle. La législation progressera pour réglementer ces services de manière appropriée. Le confort des consommateurs avec ces services augmentera. Dans la plupart des villes des économies développées, vous pourrez héler un robotaxi.

D’ici 2030, les services de robotaxi seront omniprésents dans le monde, et les Lyfts et Ubers à propulsion humaine appartiendront au passé.

Donc, c’est un voyage de 10 ans dans lequel nous nous engageons – et nous sommes en haut de la première manche.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.