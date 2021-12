Un Seth Rogen élevé ne comprend pas pourquoi il a été invité au spectacle d’Adele

Seth Rogen a fait une apparition inattendue lors du concert spécial télévisé « Adele One Night Only » qui a été en partie filmé à l’observatoire Griffith de LA. S’il l’avait su, il n’aurait peut-être pas « fumé une tonne d’herbe » avant d’assister à l’événement privé.

« Oui, j’étais là-bas. J’étais au premier rang du concert d’Adèle. Et c’est aussi surprenant pour moi que n’importe qui parce que je ne savais pas du tout que j’assistais à l’enregistrement d’un spécial télévisé d’Adele », a déclaré la star de « Superbad » et « Pineapple Express » à Jimmy Fallon mercredi lors d’une apparition virtuelle pour « The Tonight Spectacle. »

La star de la comédie, un passionné de cannabis vocal, a déclaré qu’il se souvenait d’avoir « absorbé » le fait qu’il avait été invité à « un petit concert d’Adele » et que lui et sa femme, Lauren Miller, s’étaient défoncés avant l’événement secret en plein air, qui a fermé l’observatoire Griffith. fin octobre.

Mais ils ont été surpris d’apprendre que l’invitation était en fait destinée à l’émission spéciale CBS de la chanteuse, très vantée et animée par Oprah Winfrey – remplie de grues de caméra, de drones et de toute une équipe – pour promouvoir son dernier album « 30 ».

Le « Père Noël Inc. » La star et sa femme ont figuré en bonne place dans l’émission télévisée diffusée le mois dernier, avec des vedettes telles que le meilleur ami d’Adele Drake, l’acteur Leonardo DiCaprio, l’acteur Gabrielle Union et la star de la NBA Dwyane Wade. Sans surprise, Rogen était extrêmement stressé par sa situation difficile – en particulier après avoir appris son affectation de siège de prune.

« Ma femme et moi nous sommes dit : « OK, peut-être que nous pouvons en quelque sorte, comme, nous cacher dans le fond ? Tu sais, on va juste s’asseoir à l’arrière. C’est bon. Nous ne sommes pas équipés mentalement pour gérer cela en ce moment, vraiment », a déclaré Rogen. «Alors nous montons au bureau et ils nous donnent nos billets, et nos numéros de siège sont littéralement 1A et 1B. Et je me dis ‘Oh, non ! Cela semble proche ! »

Apparemment, l’homme de 39 ans ne connaît même pas personnellement Adele – surtout pour être « aussi proche que possible » de la superstar lauréate d’un Grammy et d’un Oscar.

« Je n’ai jamais rencontré [her] », a déclaré Rogen à Fallon. « Non, je ne connais pas Adèle ! Et si Adèle, [if] tu regardes ça, pourquoi as-tu fait ça ? Parce que tout le temps, j’étais comme s’il y avait tellement de gens plus célèbres que moi ici qui devraient être assis là où je suis assis. Et je pouvais juste les sentir être insultés parce que j’avais une si bonne place. J’étais devant Drake. Il n’y a pas de monde où je devrais être devant Drake.

Rogen a déclaré qu’il était « très distrait » par le fait qu’il était devant la caméra. Mais il a joué le rôle d' »un gars cool normal et non distrait essayant de profiter d’un concert d’Adele ».

« Tout le temps, je me dis » essaie juste d’avoir l’air cool « , ce qui n’est pas une pensée saine à avoir », a expliqué Rogen. «Et pour moi à Adele, c’était difficile pour moi d’avoir l’air cool parce que je suis mal à l’aise. Je suis trop près. J’ai l’impression que Leonardo DiCaprio derrière moi se dit : « Est-ce que Seth Rogen a écrit « Rolling in the Deep? » Est-ce pour cela qu’il est si proche ? Je ne me sens pas à ma place.

Mais cela a fonctionné, car il a reçu des critiques élogieuses pour l’apparence, ce qui a également valu à CBS d’admirables cotes d’écoute aux heures de grande écoute.

« Tout le monde que je connais l’a regardé », a déclaré Rogen. «Je pense que c’est la chose la plus populaire dans laquelle j’ai été de toute ma vie. Comme, il y a des gens que je connais qui n’ont pas regardé mes cinq derniers films qui m’ont envoyé des textos en me disant : « Tu étais incroyable, ce concert d’Adele avait l’air incroyable ! »