Un seul candidat gardien au Ballon d’Or ? Ils ont besoin de leur propre concurrence. MAIS, qui est le n°1 des n°1 ? Voici les candidats pour gagner ‘Golden Gloves 2021’

La liste des 30 candidats pour le Ballon d’Or 2021 comprend Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamad Salah et Romelu Lukaku, tous en lice pour être couronnés le 29 novembre.

Mais de tous les nominés du groupe de cette année, il n’y a qu’un seul gardien.

.

Donnarumma est le seul gardien sur la liste restreinte de cette année

En fait, le dernier gardien à gagner était le légendaire bouchon russe Lev Yashin, en 1963. Et cela commence à grincer sur certains des hommes entre les bâtons qu’ils sont toujours négligés.

Le gardien du Paris St-Germain Keylor Navas a affirmé que le public n’était pas intéressé par le travail des gardiens.

Navas a déclaré: « Je pense que les gardiens de but ont besoin d’un Ballon d’Or séparé du reste des joueurs.

« A ce rythme, les gardiens n’ont aucune chance de gagner, car les gens ne se soucient que du nombre de buts et de passes décisives et ils ne se soucient jamais de nos arrêts. »

Le seul gardien de but à être inclus dans la liste restreinte de cette année est l’Italien Gianluigi Donnarumma et nous sommes certains que quelques autres auraient pu être ajoutés et potentiellement remporter le Ballon d’or.

.

Navas est mécontent que les gardiens soient négligés

Voici cinq gardiens qui sont des candidats idéaux, si les gardiens avaient leur version du Ballon d’Or.

JORDANIE PICKFORD

Avec beaucoup d’ambition et de confiance, Jordan Pickford a mené l’Angleterre jusqu’à la finale du tournoi Euro 2020 et s’est défié lors des intenses tirs au but contre l’Italie.

Au cours de la campagne, Pickford a établi un record de tous les temps en Angleterre pour le plus grand nombre de minutes consécutives sans but enregistrées par un gardien de but, établissant la marque de 721 minutes à mi-chemin de la première moitié de la demi-finale contre le Danemark qui a dépassé le record précédemment détenu par Gordon Banks.

S’exprimant lors du tournoi Euro 2020, Pickford a déclaré: « Vous devez juste être prêt, les niveaux de concentration doivent être élevés et je dois être à 100% tout au long du match. »

Le Ballon d’Or examine quels joueurs ont des attributs de leadership ainsi que de magnifiques compétences sur le terrain et d’après ce que nous avons vu au cours de l’année écoulée, Jordan Pickford serait le candidat idéal.

GETty

Jordan serait-il le choix du peloton?

GIANLUIGI DONNARUMMA

Gianluigi Donnarumma a fait la coupe du Ballon d’Or après avoir mené son pays à la victoire à l’Euro 2020, battant l’Angleterre aux tirs au but avant d’être nommé joueur du tournoi.

L’ambition de 22 ans est de continuer à gagner des trophées, a déclaré Donnarumma : « J’espère jouer le plus longtemps possible, jusqu’à 40 ans, c’est ma passion.

« Mon objectif est de remporter le plus de trophées possible, notamment avec l’équipe nationale italienne.

« Le rêve incroyable est de gagner le Ballon d’Or, je vais tout donner, après on verra ce qui se passera. »

Avant de rejoindre le PSG, Donnarumma a prospéré à l’AC Milan en faisant 251 apparitions dans toutes les compétitions et en gardant 88 draps propres, ce qui a permis à l’Italien d’être nommé meilleur gardien de Serie A la saison dernière.

Cet homme a un réel appétit pour être le numéro un.

JAN OBLAK

Nommé footballeur slovène de l’année à cinq reprises, Jan Oblak est le candidat idéal.

Le joueur de 28 ans a été nommé joueur de l’année de la Liga la saison dernière après une série d’excellentes performances au cours de la dernière ligne droite pour l’Atletico Madrid, notamment deux pénalités cruciales lors des dernières semaines de la course au titre.

L’international slovène a disputé son 304e match de compétition avec l’Atlético Madrid et est devenu le gardien de but le plus disputé pour le club, battant le précédent record d’Abel Resino.

Oblak a été salué dans les médias pour son rythme de travail, son positionnement exceptionnel, son jeu de jambes, ses capacités d’arrêt des tirs et son sang-froid dans le but, ainsi que pour sa cohérence globale et son leadership.

Cependant, il est probable qu’Oblak ait été presque oublié lorsque le moment de voter pour la liste restreinte est arrivé car il n’a joué ni dans les dernières étapes de la Ligue des champions ni à l’Euro 2020.

Mais on ne t’a pas oublié Jan !

.

Oblak est l’un des meilleurs bouchons du monde

MANUEL NEUER

Manuel Neuer a reçu de très nombreuses récompenses tout au long de sa carrière pour le Bayern Munich et l’Allemagne, de neuf titres de Bundesliga au trophée de la Coupe du monde 2014, mais il n’a pas encore ajouté le Ballon d’Or à sa collection.

Cette année, Neuer a atteint sa 100e sélection avec l’équipe nationale et est devenu le premier gardien de but allemand à atteindre ce cap.

Pour le Bayern Munich, l’Allemand a atteint sa 200e feuille blanche en 394 matches lors d’une victoire 4-0 sur l’Atletico Madrid en Ligue des champions la saison dernière, dépassant Sepp Maier.

En Bundesliga, Neuer a enregistré son 197e match nul en 423 matches, battant le record d’Oliver Kahn de 196 draps propres en 557 matches.

getty

Neuer du Bayern serait un vote populaire

EDERSON

Ederson, la star de Manchester City et du Brésil a maintes fois prouvé sa valeur en Premier League et à l’international.

Le gardien brésilien a gardé 16 draps propres la saison dernière, ce qui signifie qu’il a remporté le Golden Glove de Premier League pour la deuxième fois consécutive avec son club.

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, signe les louanges d’Ederson depuis qu’il a signé pour le club en 2017.

Guardiola a déclaré: « Avec ses pieds, il est le meilleur, la qualité de la passe, je dirais, est la meilleure.

« Manuel [Neuer] et Victor [Valdés] étaient incroyables aussi, mais la qualité de la passe d’Ederson est la meilleure.

«Je ne dirais pas qui est le meilleur dans l’ensemble parce que j’ai eu du succès dans le passé avec des gardiens incroyables à Victor, Manuel et Eddie.

« C’est un autre exemple de la reconnaissance qu’Ederson mérite, il a le mérite du manager, du personnel de l’arrière-boutique et des joueurs. Il est exceptionnel et il le sait.

Ederson a également aidé son pays à atteindre la finale de la Copa America contre l’Argentine et a gardé six cages inviolées lors des six matchs précédents pour le Brésil.

Après avoir remporté un troisième titre de Premier League en quatre saisons et obtenu un deuxième Golden Glove, Ederson ferait un vainqueur méritant du Ballon d’Or.

.

Ederson est cohérent entre les bâtons pour Man City

JEUX DE LA FAIM

Leur patron était le meilleur sur FIFA et l’attaquant avait pris sa retraite…

BÂTON OU TOURNEZ

10 raisons pour lesquelles Lingard devrait acheter une bonne affaire de la fenêtre de transfert de janvier

CINQ VIVANTS

Le monde selon Gabby : Haaland ? Salah ? Top 5 des meilleurs joueurs du moment

BARCA BRILLANCE

Rencontrez Gavi, le « joueur complet », le prochain grand joueur du Barça et de l’Espagne, âgé de 17 ans

JEUNE PISTOLET

Entraîné par Kompany, aimé par Arteta – la vérité sur le nouveau garçon d’Arsenal, Lokonga

GRAND HONNEUR

Rashford obtient son premier doctorat, mais voici le manager avec HUIT récompenses