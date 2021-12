Un seul conseiller en investissement enregistré (RIA) pour 76 500 investisseurs en fonds communs de placement et titulaires de compte Demat en Inde

Image représentative

En Inde, il n’y a qu’un seul conseiller en investissement enregistré (RIA) pour plus de 76 000 investisseurs en fonds communs de placement et titulaires de comptes Demat, selon les données partagées par le gouvernement à Lok Sabha.

Dans une réponse écrite à une question à Lok Sabha le lundi 13 décembre 2021, le ministre d’État au ministère des Finances, Pankaj Chaudhary, a déclaré : « Selon les informations fournies par le Securities and Exchange Board of India (SEBI), en octobre Au 31 décembre 2021, il y a environ 2,75 Crore investisseurs en fonds communs de placement, 7,38 Crore Demat titulaires de compte et 1324 SEBI Registered Investment Advisors (RIA).

« Le ratio des investisseurs en fonds communs de placement et des titulaires de comptes Demat par rapport aux conseillers en investissement enregistrés (RIA) en Inde est d’environ 76 510:1 », a-t-il ajouté.

Par rapport à l’exercice précédent, jusqu’à 187 nouveaux comptes Demat ont été ouverts au cours de l’exercice en cours jusqu’au 31 octobre 2021. Chaudhary a déclaré que le total des comptes Demat jusqu’au 31 octobre 2021 était de 738 lakh.

Au cours des exercices précédents, il y avait au total 359 lakh comptes demat en 2018-19, 409 lakh en 2019-2020 et 551 lakh en 2020-21, a déclaré le ministre.

Le gouvernement avait notifié le règlement SEBI (Investment Advisers) 2013 le 21 janvier 2013 afin de renforcer le cadre réglementaire des conseillers en investissement. Par la suite, certaines modifications du Règlement sur les conseillers en investissement ont été notifiées le 3 juillet 2020.

Selon les informations partagées par SEBI, le nombre de conseillers en investissement enregistrés est passé de 1298 (au 30 juin 2020) à 1324 (au 31 octobre 2021), a déclaré Chaudhary.

