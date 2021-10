Un seul masque libère 1,5 million de microplastiques dans la mer

14/10/2021 à 9h02 CEST

Les masques ont sauvé des millions de vies dans le monde pendant la crise des coronavirus, mais l’augmentation exacerbée de leur utilisation dans le monde a des effets collatéraux. Avec un consommation mensuelle de 129 000 millions d’unités, l’élimination de ces déchets est devenue une véritable chimère. Et c’est qu’un seul masque libère plus de 1,5 million de microplastiques dans son environnement, ce qui représente une nouvelle source de dégradation du milieu marin.

C’est ce que montre une étude récente publiée dans le Journal of Hazardous Materials, qui a examiné comment ces matières réagissent à leur arrivée dans le milieu côtier.

Comme l’expliquent ses auteurs, l’exposition aux Les rayons UV et l’abrasion du sable modifient la composition chimique de ces éléments et dégradent très rapidement les trois couches qui les composent les masques.

Les chercheurs préviennent ainsi que les côtes « ne sont pas les principaux destinataires des masques jetables & rdquor ;, mais ce sont les endroits où il y a une décomposition plus importante et plus rapide en particules de plastique.

Les chercheurs ont simulé les conditions environnementales côtières sur un ensemble de masques faciaux et ont examiné leurs résultats. Les masques ont été placés dans une boîte de Pétri découverte et exposés aux rayons ultraviolets pendant une à 48 heures. D’autres échantillons témoins ont été enveloppés dans du papier d’aluminium et exposés dans les mêmes conditions. Puis ils firent de même, en les séparant par couches.

Décomposition en 36 heures

Après 18 heures d’exposition aux éléments, les couches externe et interne des masques ont montré des dommages notables à leurs fibres les plus superficielles. Les dommages à la couche intermédiaire étaient bien plus importants. La surface des fibres était devenue abrasive et cassée.

Après 36 heures d’exposition aux rayons ultraviolets, les fibres des trois couches se sont fracturées, créant de minuscules fragments de fibres, et les particules ont commencé à adhérer aux fibres. Leurs surfaces présentaient des signes évidents d’usure, notamment des fissures, des écailles, des rainures et des trous. Les dommages étaient les plus graves dans la couche intermédiaire, où toutes les fibres avaient été brisées en petits fragments.

Toutes Ces microparticules brisées, à leur tour, sont progressivement libérées dans l’eau, à partir de 18 heures, c’est-à-dire à partir du moment où les fibres de la couche intermédiaire du masque se rompent. Après 36 heures, les chercheurs ont constaté que des millions de petites fibres brisées pénétraient facilement dans l’eau et pouvaient même être vues à l’œil nu.

Solutions immédiates

Les résultats obtenus ont mis les scientifiques en alerte et ils considèrent qu’il est temps de prendre des mesures correctives et urgentes. «Nous devons accroître notre conscience environnementale et réduire le nombre de masques jetés directement dans le milieu naturel& rdquor;, affirme le chercheur principal Zheng Wang, de l’Université Concordia (Canada).

Cependant, pour Wang, la responsabilité n’incombe pas seulement aux citoyens, mais aussi à « nos gouvernements et industries & rdquor; Ils doivent s’améliorer sous deux aspects : la gestion des déchets et la fabrication de masques afin qu’ils aient un impact environnemental moindre.

Immédiatement, selon le deuxième signataire Chunjiang An, professeur adjoint dans le même département, le simple fait de créer des conteneurs de masques dans des endroits surpeuplés tels que les campus universitaires aiderait à collecter ces masques usagés et empêcherait les gens de se jeter et pourrait se retrouver dans un environnement naturel.

Étude de référence : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389421010001?via%3Dihub

