Un seul moyen pour Valtteri Bottas d’arrêter les rumeurs sur Mercedes

Selon Toto Wolff, le moyen pour Valtteri Bottas de conserver son siège Mercedes pour l’année prochaine est remarquablement facile.

Tout ce qu’il a à faire, c’est le travail pour lequel il a été embauché – conduire très vite.

Jusqu’à présent en 2021 cependant, cela a été plus facile à dire qu’à faire pour Bottas. Au cours des sept premières courses, il a accumulé un peu moins de la moitié du nombre de points gagnés par son coéquipier, Lewis Hamilton – 59 à 119.

Cela laisse le Finlandais en cinquième position au classement du Championnat du monde des pilotes, derrière Lando Norris, quatrième de 17 points.

Les spéculations s’intensifient selon lesquelles Bottas sera abandonné par Mercedes après cinq ans avec l’équipe en faveur du jeune pistolet George Russell, qu’ils considèrent comme représentant la moitié de leur futur effectif de pilotes en fonction du moment où il reçoit l’appel.

Mais Wolff, le copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes F1, affirme que Bottas peut sauvegarder sa propre position en se rendant simplement impossible à remplacer en raison de ses propres résultats.

“Je pense que Valtteri sait que la seule réponse à ces rumeurs est de jouer sur la bonne voie”, a déclaré Wolff aux journalistes.

« Conduisez les voitures rapidement le samedi et le dimanche. S’il fait ça, il se met dans une très bonne situation pour l’année prochaine.

Le problème pour Bottas est que chaque course cette saison a présenté un négatif distinct – soit un manque évident de rythme de course par rapport à Hamilton, un accident, une erreur d’équipe ou un désaccord de stratégie, et parfois plus d’un à la fois.

Certains des échecs du pilote de 31 ans à suivre Hamilton et Max Verstappen, le leader du championnat du monde, sont dus à une gestion des pneus inférieure – mais Wolff pense que c’est un domaine que le pilote s’améliore.

S’exprimant après le Grand Prix de France, au cours duquel Bottas a terminé quatrième alors que ses appels à un arrêt supplémentaire au stand sont tombés dans l’oreille d’un sourd, Wolff a déclaré : « Je pense toujours qu’il a fait une bonne course, pour être honnête, parce qu’il était là avec Lewis et Max pour une grande partie de celui-ci et le développement va dans la bonne direction.

“Oui, il y a encore un écart dans la gestion des pneus et nous allons l’examiner en détail, mais je vois une réelle progression dans la façon dont Valtteri aborde les courses – et les qualifications nous n’avons jamais douté.”

