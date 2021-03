Jusqu’à présent, la perte a été immense pour le commerce mondial. (Source de la photo: .)

L’embouteillage sur le canal de Suez causé par un gros cargo logé dans la voie navigable pourrait entraîner une perte de 9,6 milliards de dollars par jour, selon Llyod’s List, basé à Londres, un journal d’information maritime. Lloyd’s List dit que leurs «calculs approximatifs» suggèrent que le trafic vers l’ouest sur le canal de Suez vaut environ 5,1 milliards de dollars par jour, tandis que le trafic vers l’est vaut 4,5 milliards de dollars. Jusqu’à présent, Ever Given, le porte-conteneurs immatriculé au Panama qui mesure 400 mètres de long, bloque le canal vital pour le commerce mondial depuis plus de 48 heures.

Ever Given lui-même a un tonnage de port en poids de 199 489 tonnes et était entièrement chargé au moment de l’accident. « Sur la base des données de suivi, le navire roulait à une vitesse de 12,8 nœuds dans le canal juste avant l’incident et semble s’être complètement arrêté à 05h45 GMT le 23 mars », a déclaré Refinitiv. Selon les rapports, les efforts pour renflouer le porte-conteneurs bloqué n’ont pas été couronnés de succès jusqu’à présent. Un rapport de Bloomberg plus tôt dans la journée citait des experts disant que la meilleure chance de renflouer le navire serait dimanche ou lundi lorsque la marée monte.

Jusqu’à présent, la perte a été immense pour le commerce mondial. Les données fournies par Refinitiv estiment qu’il y a près de 100 navires échoués de chaque côté de la voie navigable. Refinitiv estime qu’il y a 46 porte-conteneurs arrêtés de chaque côté du canal de Suez, tandis que le nombre de vraquiers arrêtés de chaque côté du canal est de 47.

Le nombre de pétroliers bloqués en raison du blocage est également élevé. Les données de Refinitiv indiquent qu’actuellement, des pétroliers transportant au moins 1943,201 kilotonnes de différents types de pétrole et de gaz sont bloqués dans le canal de Suez. Cela comprend 7 navires transportant du pétrole brut coincés dans le canal avec plus de 678 kilotonnes de carburant, suivis de 2 navires transportant du diesel, 7 transporteurs de mazout. Deux navires transportant de l’essence et des composants et du kérosène jet sont également bloqués. Pour ajouter à cela, 2 navires transportant du naphta sont également bloqués dans les embouteillages. Le canal de Suez représente 12% du commerce mondial en volume.

Le pétrole brut a été volatil en raison de telles quantités de cargaison bloquées dans la voie navigable, sans échéancier pour le moment où il serait en mesure de se déplacer. «Un cours improbable des événements est venu à la rescousse du marché pétrolier sous la forme d’un navire capricieux. Le pétrole s’est rallié à la nouvelle d’un navire géant bloquant le canal de Suez, perturbant un canal principal de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Stephen Innes, stratège en chef du marché mondial chez Axi.

