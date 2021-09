in

Les principaux pays développés ne collaborent pas aux efforts visant à atténuer l’augmentation de la température due au changement climatique, comme en témoigne ce rapport déchirant.

Nous venons d’un été qui a une nouvelle fois établi des records de température, par exemple que le mois de juillet a été le plus chaud de l’histoire, mais aussi avec des événements aussi désagréables que les ouragans, les inondations, les incendies et bien d’autres éléments climatiques qui montrent que quelque chose ne fonctionne pas.

Et maintenant, un nouveau rapport garantit que pratiquement tous les pays ne respectent pas leurs engagements pour lutter contre le changement climatique. Tous les pays sauf un ne respectent pas l’Accord de Paris de 2015, et c’est très préoccupant.

Le rapport créé par Climate Action Tracker, une collaboration de deux organisations scientifiques telles que Climate Analytics et le NewClimate Institute, poursuit en disant que « même les pays avec des objectifs solides ne sont pas en bonne voie pour les atteindre », tandis que d’autres « n’ont pas présenté plus d’engagements solides d’ici 2030 ».

Ils précisent que “nous estimons qu’avec les actions actuelles, les émissions mondiales seront approximativement au niveau actuel en 2030, avec lequel nous émettrons le double de ce qui est nécessaire pour limiter la hausse des températures à 1,5°C”.

“Un nombre croissant de personnes dans le monde souffrent des impacts de plus en plus graves et fréquents du changement climatique, mais l’action du gouvernement continue d’être à la traîne par rapport à ce qui est nécessaire”, a-t-il déclaré. Bill lièvre, PDG de Climate Analytics.

Dans un graphique inclus dans le rapport, chacun des pays est encadré dans plusieurs colonnes dans lesquelles un seul pays dans le monde entier, GambieOui, il remplit l’engagement de l’Accord Climat de 2015, alors que d’autres comme le Costa Rica, le Maroc, le Nigeria ou le Royaume-Uni sont très proches.

Pour notre part, nous sommes au milieu de la colonne, au sein de l’UE considérant nos efforts insuffisants.

Les critiques s’adressent principalement à des pays comme l’Iran, la Russie, l’Arabie saoudite, Singapour et la Thaïlande qui ne collaborent pratiquement pas à cet effort mondial pour atténuer le changement climatique.