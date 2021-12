Un seul téléphone prend les meilleures photos de notre fusillade

Robert Triggs / Autorité Android

Notre propre Rob Triggs a organisé une fusillade entre certains des meilleurs téléphones phares de 2021, avec l’Apple iPhone 13 Pro Max, Google Pixel 6 Pro, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra, Sony Xperia 1 III et Xiaomi Mi 11 Ultra .

Rob n’a pas couronné un vainqueur pur et simple, mais a estimé que le Galaxy S21 Ultra offrait l’expérience d’appareil photo pour smartphone la plus cohérente et la plus complète. Nous avons demandé aux lecteurs de choisir le téléphone qui a pris les meilleures photos de cette fusillade, et voici comment s’est déroulé ce vote.

Globalement, quel smartphone prend les meilleures photos ?

Résultats

Il s’avère que le choix le plus populaire de cette liste est le Galaxy S21 Ultra, car 37,5% des lecteurs interrogés ont estimé qu’il prenait les meilleures photos. Cela correspond en grande partie aux conclusions de Rob, affirmant que le téléphone fournit toujours de bonnes photos en termes de HDR, de faible luminosité, de portraits et de selfies.

En deuxième position se trouvait le Pixel 6 Pro de Google, car près de 25 % des personnes interrogées ont estimé qu’il prenait les meilleures photos. Nous avons également apprécié les performances de l’appareil photo du Pixel, en particulier en raison de son prix moins cher par rapport aux téléphones Ultra de Samsung et Xiaomi, mais nous avons déploré des aspects tels que les prises de vue ultra-larges, les clichés en basse lumière et les portraits.

L’iPhone 13 Pro Max d’Apple occupait la troisième place avec ~13,6% des voix et à peine devant le Xiaomi Mi 11 Ultra (~13,3%). Rob a estimé que l’appareil Apple était excellent pour les portraits et les selfies, mais a trébuché en ce qui concerne la reproduction des couleurs et le HDR.

Le OnePlus 9 Pro (5,75 %) et le Sony Xperia 1 III (5,25 %) ont atterri respectivement aux cinquième et sixième places. Nous avons estimé que l’appareil OnePlus offrait d’excellentes photos en basse lumière et des performances ultra-larges, mais vacillait avec le zoom et les portraits. Pendant ce temps, nous pensions que le téléphone Sony était déçu en ce qui concerne les portraits, les selfies et la cohérence générale.

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de voir que les téléphones Samsung et Google représentaient plus de 60% du décompte. Nous aimerions donc voir ce que ces entreprises apporteront en 2022.

commentaires

duckofdeath : Pour quiconque fréquente les communautés technologiques n’importe où, c’est la raison pour laquelle il y a un débordement de spam se plaignant de l’appareil photo Samsung. J’en possède un et c’est une putain de bête. J’ai pris un tas de Go de photos de vacances à Rome cet été et cela dévore toutes les conditions de lumière étranges et trouve une superbe photo. Je n’ai jamais possédé un appareil photo, point final, qui est deux fois moins facile à utiliser tout en produisant constamment des résultats assez époustouflants. Tim Brown : J’ai parcouru les photos rapidement et j’ai choisi mes préférées pour chaque catégorie sans trop y lire. J’ai Pixel 9, Xiaomi 7, Sony 5, Samsung 3, OnePlus 1. Je pense avoir compté correctement. Dans l’ensemble, juste mon avis et mes yeux, je dirais que c’est proche entre le Pixel, Xiaomi et Samsung et je serais heureux avec l’un d’entre eux. Sony est tout simplement trop $$ et était le plus incohérent, même s’il s’agissait de mon premier choix dans 5 des scènes. Je pense que l’Apple était probablement le plus cohérent, mais j’ai été surpris qu’il n’ait jamais été mon premier choix dans aucun des plans. Intéressant. J’aimerais voir une fusillade vidéo. Telespectador : Ces textures ne sont pas des détails. Affûtage. Trop d’ailleurs. Beardednomad : Ils prennent tous d’excellentes photos et vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec aucun d’entre eux. Mais dans l’ensemble, je devrais le donner au Xiaomi Mi11 Ultra, ce qui était à prévoir compte tenu du matériel, mais celui qui m’a le plus surpris était le OnePlus 9 Pro, je m’attendais à ce qu’il se fasse écraser dans un test comme celui-ci.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé un commentaire. Êtes-vous surpris par les résultats du sondage?

