Un seul téléphone sera produit

OnePlus a lancé un nouveau téléphone appelé OnePlus Nord LE.La société fabriquera une seule unité du téléphone que vous pourrez obtenir gratuitement si vous avez de la chance.

Lorsque les fabricants de smartphones lancent un nouveau téléphone, ils produisent des millions d’unités à distribuer dans le monde entier. Pas OnePlus. Pas avec le nouveau OnePlus Nord LE.

Si vous n’avez jamais entendu le nom du smartphone auparavant, ne soyez pas surpris. Nous l’avons également entendu pour la première fois aujourd’hui. Alors, quel est exactement le OnePlus Nord LE? En termes simples, il s’agit du même téléphone que le OnePlus Nord d’origine. Cela signifie que vous obtenez un téléphone Snapdragon 765G avec un écran 90 Hz, une configuration de caméra arrière quadruple, deux tireurs selfie, une batterie de 4115 mAh et une charge de 30 W.

Quoi de neuf, demandez-vous? Eh bien, le OnePlus Nord LE présente une finition dégradée qui passe de l’orange au vert. L’appareil promet également un panneau arrière lisse au toucher, contrairement à la finition brillante que vous trouverez sur le OnePlus Nord en Blue Marble ou Grey Onyx.

Il y a une autre différence, OnePlus ne fabriquera qu’une seule unité du téléphone. Oui, vous avez bien entendu. En ce qui concerne les appareils en édition limitée, c’est aussi «limité» que possible. En fait, OnePlus dit que LE signifie «Literally Only One Edition».

Donc, si vous souhaitez mettre la main sur ce téléphone OnePlus unique (par numéros et non par spécifications), vous pouvez participer au cadeau de l’entreprise en suivant les étapes ci-dessous.

Assurez-vous de suivre oneplus.nord sur Instagram Prenez une photo de votre smartphone actuel et publiez-la sur votre flux Instagram – votre légende doit indiquer à OnePlus pourquoi vous souhaitez passer à OnePlus Nord. Vous devez également utiliser #SwitchToNord dans votre légende.

Vous pouvez en savoir plus sur le concours OnePlus Nord LE ici. Et rappelez-vous, ne gâchez pas ce panneau arrière car vous pourriez ne pas en avoir de remplacement.