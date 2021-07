Un shaker nommé Bryan Gil

26/07/2021

Le à 12:04 CEST

La fin de Séville, Bryan Gil, il est l’un des joueurs qui conditionne le plus l’Espagne olympique depuis le banc. L’entraîneur Luis de la Fuente a opté pour son électricité et débordement pour bousculer les matchs dans la dernière ligne droite, comme cela s’est produit contre l’Egypte lors des débuts et lors de la victoire par le minimum sur l’Australie.

L’homme de Cadix, qui au cours de la saison 2020/21, il a été prêté à Eibar, est l’un des jeunes joueurs avec la plus grande projection. Aucun joueur né au-delà de 2000, égalé avec l’attaquant du Real Madrid Rodrygo, n’a directement participé à plus de buts en Liga lors de la saison 2020/21: l’ailier a marqué quatre buts et distribué trois passes décisives.

7 – Aucun joueur né en 2000 ou après n’a participé directement à plus de buts que Bryan Gil 🇪🇸 en Liga 20/21 (4 buts et 3 passes décisives – comme Rodrygo Goes 🇧🇷 1 et 6). Diamant. pic.twitter.com/Pb1a7uS14t – OptaJose (@OptaJose) 20 juillet 2021

Le joueur formé dans les catégories inférieures de Séville, qui est également passé par d’autres équipes comme le CD Leganés sous forme de prêt, Il reviendra dans la discipline sevillista une fois sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 terminée, mais son avenir semble loin de Pizjuán et Tottenham pourrait être l’une des destinations de ce marché estival.

Intervenir depuis la banque, une question de moyens

L’Espagne olympique a laissé de bons sentiments lors des deux premiers matchs de Tokyo 2020, malgré l’absence de but et les blessures de Dani Ceballos et Òscar Mingueza. Luis de la Fuente continue d’essayer différentes variantes, notamment sur la ligne offensive et sur les ailes, mais a retrouvé les certitudes de Rafa Mir et Bryan Gil lui-même en partant du banc.

Après Pedri, qui s’est définitivement consolidé à la fois au FC Barcelone et dans l’absolu espagnol avec seulement 18 ans, L’ailier de Cadix est l’un des joueurs nés après 2000 avec le plus grand potentiel dans cette équipe olympique U23.