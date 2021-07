Un shutdown et c’est parti qui pourrait bien atterrir dans l’enclos des Dodgers.

in

Les plus grandes vérités naissent des rumeurs. Et si on parle de rumeurs, beaucoup circulent sur le possible renforcement dans le tangage du Dodgers Los Angeles dans le MLB. Par conséquent, l’arrivée de certains des colosses susmentionnés devra devenir une réalité avant la fermeture du marché.

La vérité est que le pitching d’ouverture n’a pas sous la main tous les éléments nécessaires pour arriver en bonne santé et détendu en octobre, ni pour y conduire l’équipe en toute sécurité. Il est beaucoup plus vrai que le tangage de relève a donné la plus grosse note discordante lors des récentes défaites.

Sans aucun doute, la première priorité est de renforcer l’équipe pour 2021, ils rechercheront donc sûrement des hommes qui terminent leurs contrats et sont considérés dans le top 10 de toute liste.

Un autre élément important sera la volonté de l’équipe qui détient le contrat de troquer. Et cela répond à toutes ces exigences, nous nous sentons comme un nom, et surtout, une équipe de vente d’où pourraient sortir 3 renforts importants pour les Dodgers et leur aspiration à revenir au titre MLB.

Le magasin est ouvert à Wrigleyville # Cubs 2022 Free Agents

(salaire de délai de transaction) 3B / DE Kris Bryant (6,8 M$)

1B Anthony Rizzo (5,7 M$)

SS Javy Baez (4 millions de dollars)

SP Zach Davies (3 M$) Option d’équipe

RP Craig Kimbrel (5,6 M$) – Spotrac (@spotrac) 9 juillet 2021

Les Cubs de Chicago, selon plusieurs journalistes de MLB et ., ont entamé le processus pour devenir vendeurs et amorcer le processus de responsabilisation et de préparation pour l’avenir.

Un bras gauche dans la ligne de tir est celui du releveur droit. Craig Kimbrel. Sa MPM de 0,51, son Whip de 0,679 et ses 22 arrêts en 24 tentatives l’ont placé en tête de la liste des intentions des Dodgers de Los Angeles.

Seulement deux points mérités autorisés en 37 départs en font une délicatesse de luxe, ou plutôt une catapulte vers une chance très probable de bague en diamant aux côtés de la Dodgers des anges.

Craig est rejoint par Kris Bryant et Anthony Rizzo en tant que joueurs qui terminent cette saison avec le club de Chicago et qui avant de quitter le contrat pourraient bien contribuer à l’avenir de l’équipe.

Les #Cubs prévoient d’être vendeurs ce mois-ci, Kris Bryant et Craig Kimbrel semblent être les candidats à l’échange les plus probables, bien que d’autres (Anthony Rizzo, Javier Baez) pourraient également être disponibles. -Mike Rodriguez | Univision (@mikedeportes) 10 juillet 2021

Pouvez-vous imaginer un combo de ces trois géants par, disons, Kleiber Ruiz, Zach Mckinstry et Bobby Miller ?

Ce serait un pari très élevé avec un prix futur, mais valable pour gagner la saison en cours et faire le Back to Back souhaité.

D’autres combinaisons ? Si possible, mais je vais les laisser pour les devoirs et les ajouter aux commentaires.