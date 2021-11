« Un signe fantastique » – Wright fait l’éloge de l’homme d’Arsenal, citant la principale raison

La légende d’Arsenal, Ian Wright, a félicité la star actuelle Emile Smith Rowe pour son émergence en tant que joueur de haute qualité.

Le milieu de terrain offensif est passé par l’académie d’Arsenal avant de faire ses débuts seniors en septembre 2018. Il a ensuite été prêté au RB Leipzig et à Huddersfield Town dans le but d’acquérir plus d’expérience.

Smith Rowe est revenu aux Emirats en août de l’année dernière en tant que star plus mature et bien équilibrée. Il a depuis fait sa marque sur le côté avec 12 buts en 58 apparitions.

Cela inclut des frappes lors de trois matchs consécutifs de Premier League, forme qui a vu le joueur de 21 ans remporter sa première convocation senior en Angleterre.

Smith Rowe pourrait faire ses débuts dans le match de qualification pour la Coupe du monde des Trois Lions contre l’Albanie vendredi. S’il manque ce match, le meneur de jeu jouera probablement contre les ménés de Saint-Marin trois jours plus tard.

Lors de son apparition sur le podcast The Ringer, Wright a été interrogé sur Smith Rowe. Il a souligné la nature terre-à-terre du joueur, malgré son ascension soudaine vers la gloire.

« Nous devons parler d’Emile Smith Rowe et de son émergence », a déclaré l’ancien attaquant (via HITC). « Il est dans l’équipe d’Angleterre maintenant.

« Smith Rowe, je pense, c’est quelqu’un à qui je parle, même la saison dernière avant qu’il n’explose. Tout ce dont il parlait était d’être constant et de marquer plus de buts. Et maintenant, il le fait vraiment.

« Ce qui me ravit, c’est qu’il a obtenu beaucoup d’argent pour cet énorme contrat et que cela ne l’a pas du tout phasé, c’est un signe fantastique. Les gens ne s’en rendent pas compte. Avec certains joueurs, il y a une chute parce qu’il y a un confort et qu’ils peuvent avoir n’importe quoi. Quelque chose s’adoucit le long de la ligne, mais il n’y a rien eu de tel avec lui ou avec Saka.

Smith Rowe devrait figurer dans le premier match d’Arsenal après la pause internationale. Ils affrontent Liverpool dans un énorme affrontement le samedi 20 novembre.

La starlette d’Arsenal « a besoin d’être testée », déclare le patron des U21

Pendant ce temps, le manager de l’Angleterre U21 Lee Carsley estime Le jeune d’Arsenal Folarin Balogun a besoin d’un prêt.

L’attaquant n’a fait que deux apparitions en Premier League jusqu’à présent cette campagne. La plupart de son temps a été passé avec l’équipe réserve des Gunners.

Carsley a déclaré: «Vous avez besoin de tests. Le regarder dans les moins de 23 ans pour Arsenal, c’est probablement un peu trop facile pour lui et il a passé ce niveau.

« J’imagine qu’il veut jouer pour Arsenal et faire pression pour un poste. Mais c’est un si grand club avec beaucoup de compétition.

LIRE LA SUITE: Arteta demande à Arsenal de faire une offre pour le favori d’Emery afin de remplacer la paire qui s’estompe