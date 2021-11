Un simulateur Ferrari à la pointe de la technologie à utiliser avant la fin de la saison 2021

Ferrari espère utiliser son nouveau simulateur pour l’une des manches restantes de la campagne 2021 afin de le préparer pour la saison prochaine.

L’équipe italienne termine la saison en cours en beauté, semblant désormais la plus forte des équipes de milieu de terrain.

Ils semblent prêts à l’emporter dans la bataille pour la P3 dans le championnat des constructeurs avec McLaren, détenant une avance de 31,5 sur leurs rivaux avec trois manches à jouer.

Bien que ce serait un énorme pas en avant étant donné qu’ils étaient vers l’extrémité inférieure du milieu de terrain en 2020, l’équipe vise finalement plus et veut se battre régulièrement pour des victoires en 2022 et au-delà.

Pour aider à atteindre cet objectif, ils se sont associés à la société de simulateurs britannique Dynisma pour construire un nouveau simulateur, dont la conception et la construction ont pris deux ans, sous la direction de l’ancien ingénieur Ferrari Ashley Warne.

Les travaux sur l’installation ont été achevés en juillet de cette année et l’objectif principal à l’époque était de commencer à l’utiliser avant la fin de 2021 pour développer leur voiture pour la saison prochaine.

Il semble maintenant presque certain qu’ils seront en mesure de le faire, le directeur de l’équipe Mattia Binotto affirmant qu’il est prêt à partir et qu’il sera utilisé pour l’une des manches restantes de cette campagne afin de le préparer pour les vacances d’hiver et au-delà.

« Nous mettons en service le simulateur », a déclaré Binotto, cité par la branche italienne de motorsport.com.

« C’est-à-dire que nous terminons le développement, après avoir fait une comparaison des données avec l’ancienne.

« Notre intention est de l’utiliser officiellement d’ici la fin de la saison pour préparer un grand prix afin qu’il puisse être pleinement homologué et prêt pour la saison prochaine. »

Ils ont fait tout un show ce week-end 😁 De belles batailles à São Paulo de @Charles_Leclerc et @CarlosSainz55 👏#essereFerrari 🔴 #BrazilGP pic.twitter.com/v5NNK0MHgg – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 15 novembre 2021

La principale raison pour laquelle Ferrari a devancé McLaren lors des dernières manches cette année est due à la mise à niveau du moteur qu’ils ont introduite peu de temps après la pause estivale.

Cela a fait de la voiture l’une des plus rapides sur la grille en ligne droite. Mais alors que le moteur est peut-être déjà très puissant, Binotto a déclaré que l’équipe avait l’intention de continuer à le développer l’année prochaine également.

« Nous travaillons sans relâche sur le groupe motopropulseur pour 2022 », a-t-il déclaré.

« De nombreux composants seront déjà neufs en début de saison. Ensuite, nous devons voir comment nous procéderons d’ici septembre.