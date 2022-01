Un site de streaming illégal surnommé ‘Netflix of piracy’ dit qu’il est terminé

Popcorn Time est une alternative (principalement) illégale à Netflix (Popcorn Time)

Une plate-forme de streaming qui permettait aux utilisateurs de regarder illégalement des films et des émissions de télévision protégés par le droit d’auteur est en train de fermer.

Selon les développeurs de l’application Popcorn Time, ils la ferment en raison d’un manque d’intérêt.

Surnommé le « Netflix du piratage » en raison de sa facilité d’utilisation, Popcorn Time a utilisé le protocole de torrent BitTorrent pour faciliter le streaming peer-to-peer de contenu (principalement) illégal.

Lancée à l’origine en 2014, l’application est devenue instantanément populaire. Et, tout aussi rapidement, a dû fermer ses portes en raison de la pression légale de la Motion Picture Association of America.

Cependant, en raison de sa nature open source, d’autres développeurs pourraient simplement récupérer l’application et l’héberger ailleurs. Cela signifie que Popcorn Time est «mort» et est déjà revenu plusieurs fois.

Cette fois, un message publié sur son site Web suggère qu’il a été tué non pas à cause d’un cessez-le et de s’abstenir d’Hollywood, mais plutôt à cause d’un manque d’intérêt des utilisateurs.

Les lettres « RIP » sont affichées en évidence à côté d’une version morte du logo pop-corn généralement souriant et d’un graphique montrant la plongée dans l’intérêt des utilisateurs au cours des dernières années.

Un graphique publié sur le site Web montre la baisse d’intérêt pour le site (Popcorn Time)

Parce que Popcorn Time n’a jamais réellement hébergé le contenu lui-même – il a juste fourni une interface aux utilisateurs pour la navigation – son statut juridique a toujours été contesté.

Cela signifie également qu’il ne peut pas vraiment être « mort » techniquement, car n’importe qui peut simplement prendre le code et le redémarrer.

Le graphique lui-même – une capture d’écran de Google Trends – est également un clin d’œil sournois à Netflix, qui a montré un graphique similaire aux investisseurs en 2015 et a affirmé que le piratage était l’une des plus grandes menaces pour son entreprise.

Ironiquement, le marché florissant du streaming – qui comprend désormais Amazon Prime Video et Disney + – est devenu si enraciné et simple à utiliser que la plupart des gens sont heureux de payer la somme nominale de l’abonnement pour l’absence de tracas.

Les analystes estiment qu’environ quatre cinquièmes des personnes âgées de 18 à 34 ans au Royaume-Uni sont déjà abonnées ou ont accès à Netflix via des membres de leur famille, tout comme 70 % des 35 à 44 ans.

À l’échelle mondiale, le géant du streaming aurait attiré environ 18,4 millions de nouveaux abonnés l’année dernière, ce qui porterait son total à 222 millions de clients payants.

Malgré le succès de son principal rival, il semble peu probable que nous ayons encore entendu le dernier de Popcorn Time.



