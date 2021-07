Un site de voyage allemand permet désormais aux Américains de payer avec Dogecoin (DOGE)

in

Plus tôt cette année, le battage médiatique autour de Dogecoin (DOGE / USD) est devenu si élevé qu’il a fait de la pièce la crypto-monnaie la plus performante de l’année, du moins jusqu’à présent. Alors que le battage médiatique semble s’être atténué depuis lors, DOGE est toujours une crypto-monnaie très populaire. À tel point qu’en fait, le site Web allemand de réservation de voyages qui vient de s’étendre aux États-Unis a décidé de commencer à accepter DOGE comme mode de paiement.

GetYourGuide s’agrandit et ajoute DOGE comme méthode de paiement

Selon sa récente annonce, le site allemand de réservation de voyages GetYourGuide vient de s’étendre aux États-Unis ce mardi. Étant compatible avec les crypto-monnaies, il permet également aux gens de payer des réservations avec des crypto-monnaies. Cependant, son expansion aux États-Unis a également apporté une nouvelle devise qui peut être utilisée pour payer les services du site Web : Dogecoin.

La société basée à Berlin a déclaré qu’à ce jour, elle a aidé à réserver plus de 45 millions de voyages dans 170 pays différents. Con su expansión a los EE.UU., ahora también ofrece tours, atracciones y reservas de actividades en todo EE.UU., en lugares como Las Vegas, Hawái, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Nueva Orleans, San Francisco, Orlando et de plus.

Jusqu’à présent, le site Web acceptait les cartes de crédit et de débit, ainsi que les paiements via PayPal et Google Pay. Maintenant, cependant, il a ajouté DOGE à la liste des méthodes de paiement, dans l’espoir d’attirer les fans de DOGE.

L’adoption de la crypto monte en flèche en 2021

Le cofondateur et PDG de l’entreprise, Johannes Reck, a déclaré que l’entreprise était “plus que ravie” d’entrer aux États-Unis, d’autant plus que le monde sort lentement mais sûrement du confinement lié à la pandémie de COVID-19. . Le verrouillage a obligé les gens à trouver des sources alternatives de divertissement, certains se tournant vers Netflix, des applications sociales, mais aussi investis. Avec des millions de personnes dans le monde passant à la cryptographie plus tôt cette année, DOGE a suscité un intérêt particulier.

La société veut maintenant donner à la pièce un nouveau cas d’utilisation et que les gens l’utilisent réellement pour créer de nouveaux souvenirs, au lieu de rester assis et de s’inquiéter de la progression de la pièce d’heure en heure.

Bien sûr, GetYourGuide n’est pas le premier à accepter la devise meme. Plus tôt cette année, le Bobby Hotel situé à Nashville, Tennessee, a également annoncé qu’il accepte DOGE, ainsi que d’autres crypto-monnaies. Mientras tanto, muchas otras empresas y compañías también comenzaron a aceptar pagos en criptomonedas, tal vez no Dogecoin, específicamente, en la mayoría de los casos, pero es innegable que la adopción de criptomonedas se está disparando en todo Estados Unidos, así como en el reste du monde.

