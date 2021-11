Un site vieux de 1 600 ans trouvé dans l’Haryana qui revendique une « habitation continue » autour de la rivière Saraswati perdue

Un site archéologique a été découvert près du village de Sandhai dans l’Haryana. (Image IE)

Les archéologues ont mis au jour un site vieux de 1600 ans dans le village de Sandhai en Haryana, dans le district de Yamunanagar, qui était lié aux établissements humains qui se sont développés autour de la légendaire rivière Saraswati. Les archéologues dans leur déterrement ont trouvé des preuves que le site était possiblement un lieu religieux et avait un temple.

Le département archéologique de l’État et les responsables du Haryana Heritage Development Board ont visité le site après qu’un villageois, Balwinder Singh, a déclaré avoir trouvé six pièces de monnaie antiques dans un vieux fort du village. Après l’excavation initiale, 33 pièces de monnaie ont été trouvées. D’autres preuves d’un habitat trouvé sont la terre cuite, les briques, etc.

Un archéologue principal de l’État a confirmé à Indian Express que des preuves d’établissement humain avaient été trouvées sur place et qu’il y avait également des indications sur le site religieux. Un autre temple de pierres de style Nagara était également situé. Des preuves de piliers et d’autres matériaux liés à la base de la construction ont également été trouvées. Les archéologues l’appellent 1200 pour un site vieux de 1600 ans, ce qui signifie que l’habitation continue a existé entre le 4ème et le 89ème siècle après JC.

Les responsables ont en outre déclaré que les pièces trouvées étaient des pièces indo-sassanides de type Sri-ha et appartenaient au 7ème siècle. Les artifices étaient quant à eux de l’ère post-Gupta. Les briques trouvées suggèrent qu’elles appartenaient à l’ère Kushan. La chronologie réelle du site ne sera connue qu’après le dégagement de la végétation du site, a déclaré l’archéologue.

La rivière mythique, Saraswati est mentionnée dans les anciennes écritures hindoues. Son existence a été un sujet de curiosité scientifique pour beaucoup. Le village de Kirmach dans l’Haryana pense qu’il existait il y a 5 000 ans mais qu’il est devenu souterrain en raison de l’évolution géographique et des tremblements de terre

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.