Un site Web pour adultes offre 250000 $ à Pierce après son scandale avec les strip-teaseuses

Paul Pierce est devenu un protagoniste des réseaux sociaux il y a quelques jours à peine après être apparu sur un Instagram en direct en état d’ivresse, sans masque, en jouant au poker et entouré de plusieurs strip-teaseuses, le tout alors que le nombre de morts par coronavirus continue d’augmenter aux États-Unis. En fait, les images n’aimaient pas beaucoup de ses followers et encore moins ses patrons en ESPN, qui a rapidement décidé de se passer de ses services de commentateur NBA.

Cependant, l’ancienne star des Boston Celtics a déjà commencé à recevoir des offres et l’une des plus surprenantes est celle qui vient de un portail de contenu pour adultes appelé CamSoda. Le vice-président de l’entreprise, Daryn Parker, signe la proposition d’attaquant qui circule déjà sur les réseaux sociaux.

«Cher Paul Pierce, j’ai vu aux informations que vous et ESPN aviez emprunté des chemins différents après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux avec des danseurs exotiques. Étant donné que vous êtes maintenant au chômage, je voudrais vous faire une offre de CamSoda pour être notre premier analyste NBASon travail serait d’apparaître en direct sur la plateforme tous les soirs pour discuter de tout ce qui se passe dans la meilleure ligue de basket-ball du monde, mais oui, entouré de danseurs exotiques.

Le salaire qu’ils vous offrent est le plus souhaitable: 250000 $. “Chez CamSoda, nous sommes les champions en ce qui concerne les danseuses exotiques, les cam girls et les travailleuses du sexe. Nous serions très heureux d’établir un lien entre vous et eux et vous seriez également libre de diffuser pendant qu’ils dansent derrière vous”, conclut le proposition