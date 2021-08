Un skateur australien SORT un caméraman aux Jeux olympiques, puis le poing le frappe après avoir vérifié qu’il va bien

in

Utiliser une caméra aux Jeux olympiques peut parfois être un travail dangereux, comme on l’a découvert ce matin au parc sportif urbain d’Ariake.

Les skateurs participants sont bien conscients des dangers de leur sport, mais c’est le caméraman qui a fait une chute.

.

Kieran Woolley a percuté le caméraman lors de sa course de qualification

.

Heureusement, le caméraman allait bien après l’incident

L’Australien Woolley a dévié de manière inattendue lors de sa course de qualification et a percuté le caméraman sans méfiance.

Il a basculé en arrière sur le béton, mais il a quand même réussi à continuer à filmer, même au sol.

Le jeune de 17 ans a vérifié s’il allait bien et lui a même offert un coup de poing. Un bruit sourd indiqua que tout allait bien avec le caméraman.

Malgré la collision inattendue, Woolley a marqué 82,69 pour sa course et s’est ensuite qualifié pour la finale en partant de la deuxième place de sa course.

Malheureusement pour l’Australien, il a raté une médaille en finale.

Son compatriote Keegan Palmer a remporté l’or devant le Brésilien Pedro Barros en argent et l’Américain Cory Juneay, qui a remporté le bronze.

Il y avait de la joie pour l’équipe GB dans l’épreuve de skateboard féminin hier alors que Sky Brown a remporté une médaille de bronze.

La joueuse de 13 ans a réussi sa dernière tentative avec un score de 56,47 pour terminer derrière la paire japonaise Sakura Yosozumi et Kokona Hiraki et devenir la plus jeune médaillée britannique.

