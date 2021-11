Un skin controversé de Battlefield 2042 qui faisait référence à la guerre russo-ukrainienne est renommé

DICE Champ de bataille 2042 est sorti en accès anticipé, et déjà le jeu fait sensation avec des éléments cosmétiques controversés. Selon une nouvelle déclaration du développeur, un skin pour le spécialiste Pyotr « Boris » Gukovsky qui fait référence à la guerre russo-ukrainienne sera renommé.

Selon Eurogamer, le skin épique, qui s’appelait « Little Green Man », va changer de nom après que les fans aient souligné que le terme était ce que les civils et les médias ukrainiens appelaient les soldats russes masqués qui ont été déployés dans le pays en uniformes verts de l’armée pendant la crise ukrainienne de 2014.

Le changement intervient après que les fans sur Twitter et ailleurs se soient plaints à DICE. Un joueur a écrit « êtes-vous d’accord pour dire en plaisantant les terroristes russes qui occupaient une partie de mon pays ? Pourquoi ne pas ajouter d’unités ISIS ou taliban au mélange ? »

Une réponse au tweet de l’équipe de communication de DICE a noté que « Nous apprécions sincèrement que vous ayez porté cela à notre attention. L’utilisation du nom n’était pas intentionnelle et vous nous avez aidés à apporter un changement positif dans le jeu. Merci. «

Un tweet séparé a confirmé plus tard que le nom serait retiré du jeu et modifié à la suite du retour de bâton du public. « Cela fait involontairement référence à un problème du monde réel et ne reflète pas les valeurs de notre équipe », a déclaré DICE. « Nous allons changer le nom dans une prochaine mise à jour, et nous apprécions qu’il soit porté à notre attention. »

Et ce n’est pas non plus le seul changement à venir dans le jeu à court terme : DICE a répertorié une énorme quantité de bugs connus dans le jeu, dont certains seront bientôt corrigés.

Si vous ne savez pas si vous souhaitez ou non vous lancer dans Battlefield 2042, vous pouvez lire notre résumé des critiques de Battlefield 2042. C’est quelque chose à faire si vous attendez l’année prochaine pour entendre parler de la première saison du jeu, après tout.