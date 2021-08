Un skin Will Smith Bad Boys semble arriver sur Fortnite

in

Avec un nouvel emote de danse « Bim Bam Toi »

par Liam Doolan il y a 18 minutes Will Smith et Martin Lawrence dans le film Bad Boys de 1995 (Image : Sony Pictures / @Sony)

Il n’y a vraiment pas d’arrêt Fortnite – La bataille royale d’Epic est devenue un mastodonte de collaboration, croisant des franchises dont la plupart des autres jeux ne pouvaient que rêver et il semble maintenant qu’il pourrait y avoir un autre personnage de film célèbre sur le chemin.

Suite à une mise à jour de style sus Among Us, il y a maintenant une rumeur qui circule selon laquelle “Mike Lowrey” de la trilogie Bad Boys finira par tomber dans Fortnite. Ce même personnage semble présenter la ressemblance de Will Smith.

Cette information a été partagée par la source d’informations Fortnite Hyperx, qui a déjà révélé des skins pour le jeu avant sa sortie :

SKIN « Will Smith » À VENIR ! (Un grand merci à @Not0fficer pour son aide) pic.twitter.com/NbFMoBpYpw— HYPEX (@HYPEX) 17 août 2021

En plus de cela, il y a une nouvelle emote de danse ‘Bim Bam Toi – une chanson de la chanteuse française Carla qui était la candidature de la France au concours Junior Eurovision de la chanson en 2019.

À VENIR Emote français « Bim Bam toi » par Carla ! (merci à @Not0fficer pour l’aide à nouveau) Coupez le reste parce que la chanson est protégée par le droit d’auteur ! pic.twitter.com/OH3XaXLscy – HYPEX (@HYPEX) 17 août 2021

Si ce skin est la vraie affaire, Will Smith rejoindra d’autres ajouts de premier plan à Fortnite, tels que la chanteuse Ariana Grande. Selon les rumeurs, Chris Hemsworth obtiendrait également un personnage de la peau du film Netflix Extraction.

Comme repéré par @gameshed_, ce skin “Dusty” est le personnage de Chris Hemsworth d’Extraction “Tyler Rake” L’un des signes garantis à 100% est le tatouage sur le bras ! pic.twitter.com/FBxGwQ24Va – iFireMonkey (@iFireMonkey) 13 août 2021

[source twitter.com, via pcgamer.com]

Voir aussi les jeux associés