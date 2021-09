Un slasher pour une nouvelle génération ⋆ 10z viral

Après le succès retentissant de la trilogie « Fear Street », Netflix continue son train de films slasher pour le jeune public d’aujourd’hui avec le cri d’adolescent sanglant « Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison ». Basé sur le roman d’amour avec une pincée de meurtre de Stephanie Perkins du même nom, “Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison” vient de célébrer sa première au Fantastic Fest. S’inspirant des films slasher des années 90 et 2000 et les combinant avec la sensibilité des jeunes d’aujourd’hui, plus socialement conscients, “Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison” est un slasher avantageux parfait pour la prochaine saison d’Halloween.

Le film commence par un meurtre d’ouverture que beaucoup ont comparé injustement à la mort de Casey Becker dans “Scream”, se concentrant sur le meurtre brutal d’un joueur de football relativement antipathique nommé Jackson. Il est présenté comme un sportif assez stéréotypé, mais son manque de sympathie monte en flèche lorsque son tueur révèle qu’il connaît ses secrets. À savoir, brutaliser son coéquipier gay sous couvert de bizutage.

Alors que le tueur s’approche, Jackson plaide pour sa vie, affirmant « ce n’est pas qui je suis ! » – seulement pour se rendre compte que le tueur porte un masque de son propre visage. Les comparaisons « Scream » sont injustifiées car cette mise à mort n’est pas une révélation ; c’est un froid brutal ouvert et assez satisfaisant étant donné que la victime est un vrai travail. Ce n’est pas tous les jours qu’un film slasher s’ouvre sur un meurtre que vous voulez activement voir se produire.

Rencontrez vos nouveaux meilleurs amis

La nouvelle de la mort du quart-arrière vedette divise l’école, avec la dévastation mélodramatique évidente de ses coéquipiers et collègues sportifs, et notre groupe de parias sardoniques luttant pour trouver de l’empathie pour le meurtre de quelqu’un qui a fait de leur vie un enfer pendant des années. Ici, nous rencontrons notre protagoniste, Makani (Sydney Park), qui a fui Hawaï après un événement traumatisant pour commencer une nouvelle vie pour elle-même dans le Nebraska rural.

Makani est rejoint par Darby (Jesse LaTourette), la garce en chef Alex (Asjha Cooper), le fainéant passionné Rodrigo (Diego Josef), le fils rebelle de l’homme le plus riche de la ville Zach (Dale Whibley) et le joueur de football gay Caleb (Burkely Duffield), que l’équipe adopte dans leur groupe d’amis après que toute l’école est convaincue qu’il a tué le joueur de football en réponse à son bizutage.

Au cours des années précédentes, un groupe d’amis aussi diversifié se sentirait hors de propos ou comme un agenda forcé, mais “Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison” reflète assez le visage des amitiés de Zoomer. De toute évidence, les cliques existeront toujours, mais les adolescents d’aujourd’hui ont tendance à brouiller les frontières de leurs groupes sociaux. C’est le visage d’un groupe d’amis moderne et dans le Nebraska rural, il est parfaitement logique que les enfants en dehors du statu quo trouvent une communauté les uns dans les autres.

Pourtant, il y a même un paria parmi les parias : le personnage de Théodore Pellerin, Oliver, dont tout le monde est persuadé est « un sociopathe » et est le petit-ami secret de Makani. Les racines de l’intrigue amoureuse du roman existent dans la relation entre ces deux-là, mais tout comme la plupart de nos relations au lycée, il n’y a vraiment rien de bouleversant dans leur amour. Ce ne sont que deux adolescents qui se mettent à un niveau que leurs amis ne semblent pas comprendre, et cela conduit à des séances de maquillage de fin de soirée dans les voitures. Ils s’oublieront dans quelques années. Cela peut ressembler à une critique, mais en tant que fervent partisan de la normalisation des relations « meh » dans les films de lycée, je suis tout à fait d’accord.

Un modèle émerge

Après la mort du quart-arrière, le tueur abat le président du corps étudiant au milieu d’une église, enfilant à nouveau un masque qui ressemble au visage de la victime. Sa mort est absolument horrible et, encore une fois, vous voulez enraciner une fois que le tueur révèle le «secret» la jugeant digne de leur ciblage. Dans l’ensemble, les films slasher nous présentent généralement un groupe de base que nous regardons se faire sélectionner un par un, mais “Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison” adopte une approche complètement différente – et qui pourrait bouleverser les puristes du genre slasher.

Dans la veine de “Cherry Falls”, une fois que le modèle du tueur est révélé, les adolescents se chargent d’organiser une fête où ils révèlent tous leurs secrets. Tout le monde commence à répandre la mèche, à l’exception de Makani, dont le dévouement continu au secret fait d’elle une future cible facile. Bien sûr, nous apprenons enfin la vérité sur son passé, et malgré le temps que le film met pour divulguer les informations, l’accent est mis sur l’autonomie de Makani pour raconter sa propre histoire qui est incroyablement rafraîchissante.

Au cours de la soirée de purge secrète, Zach avoue que son père ultra-puissant est également le propriétaire de la 10e plus grande collection de souvenirs nazis en Amérique du Nord. Est-ce un moyen bon marché de le peindre comme complètement déplorable ? Évidemment. Mais lorsque Zach montre qu’il a également modifié les armes et les trompettes de guerre en attirail de mauvaises herbes, le film ressemble à une capture parfaite de la rébellion des adolescents aveugles. Même ces enfants qui expriment tous tout au long du film leur conscience de la justice sociale sont prompts à fumer sans jamais envisager l’éthique d’utiliser un masque à gaz de la Seconde Guerre mondiale comme bong. En fin de compte, peu importe à quel point ils semblent être «éveillés», ils sont toujours des adolescents, et le film ne le perd jamais de vue.

Certes, la révélation du tueur est quelque peu terne car certains détectives de films de base indiquent directement l’identité du tueur presque depuis Jump Street, mais dans un film qui parle plus de travailler ensemble en tant que communauté pour traverser une tragédie que de survie individualiste, ça n’a presque pas d’importance. Makani de Sydney Park est notre dernière fille de facto en tant que protagoniste, mais “Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison” est beaucoup plus intéressé à essayer de sauver autant de personnes que possible sans que cela ne ressemble à une histoire de héros bienfaisante.

Qu’est-ce qui rend quelqu’un de spécial à l’intérieur de votre maison

Le réalisateur Patrick Brice (« Creep », « Creep 2 ») et le scénariste Henry Gayden (« Shazam ! ») n’essayent pas de subvertir un genre entier comme « Scream » ni de capturer la nostalgie de l’époque comme le « La trilogie de la rue de la peur. L’humour éparpillé semble authentique pour les personnages et la génération, et non une tentative de faire un clin d’œil à la caméra comme le font les méta-slashers.

En ce qui concerne un slasher, c’est une entrée assez intéressante dans un sous-genre aussi colossal et les meurtres sont extrêmement amusants à regarder, mais le film aurait pu bénéficier d’un peu plus d’informations sur le processus du tueur. Il y a un monologue de camp fantastique lors de la révélation qui ressemble à un successeur spirituel de Rebecca Gayheart dans «Urban Legend», et je suis là pour ça. Mais là où le film brille vraiment, c’est dans sa capture efficace de la vie des adolescents.

Les adolescents ont toujours été le cœur saignant des films slasher, mais peu ont réussi à vraiment saisir les complications de l’existence adolescente. Ces personnages ne sont pas seulement des corps faisant la queue pour le massacre, ce sont de véritables personnes avec leurs propres problèmes. S’il y a une comparaison “Scream” à faire, c’est bien celle-ci. Même les personnages qui n’ont pas autant de temps à explorer à l’écran se sentent pleinement réalisés, et la façon dont les différentes relations au sein du groupe d’amis fonctionnent est facilement identifiable. Ce ne sont pas des stéréotypes archétypaux de slasher du passé, comme l’a correctement identifié « Cabin in the Woods » ; ce ne sont que des amis qui ont des intérêts différents.

Il y a un sentiment de confort dans la formule slasher éprouvée, mais elle impose également une telle limitation à la créativité et au progrès. Une partie de l’éclat du boom du slasher à la fin des années 90 et au début des années 2000 n’était pas dû au fait qu’ils faisaient quelque chose de particulièrement révolutionnaire, mais parce qu’ils bousculaient les tendances et enfreignaient les règles bien établies. « Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison » n’enfreint pas les règles du slasher ; il choisit simplement d’agir comme les mathématiques du tronc commun et d’obtenir le même résultat d’un processus que les générations plus âgées pourraient trouver frustrant ou inefficace. Cela ressemble à une allégorie parfaite du changement de génération qui se produit actuellement entre les Millennials et la génération Z et un ajout bienvenu à la nouvelle vague d’horreur.

“Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison” sort le 6 octobre 2021 sur Netflix.

Lisez ceci ensuite: Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison Bande-annonce: Netflix Slasher sait ce que vous avez fait l’été dernier

Le post Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison Review: A Slasher for a New Generation est apparu en premier sur /Film.

Lien source