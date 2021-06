un smartband qui va encore plus loin

11/06/2021 à 13:11 CEST

La Huawei Bande 6 Elle a été annoncée il y a quelque temps, mais elle l’a été récemment lorsqu’elle est arrivée dans notre pays et c’est pourquoi nous vous apportons cette analyse. Nous y passerons en revue ses caractéristiques et, surtout, ce que nous avons ressenti en l’utilisant au quotidien.

Si vous osez enfin l’essayer, il est disponible dans le Magasin Huawei au prix compétitif de 59 euros en quatre couleurs : noir, orange, bleu foncé et rose. De plus, vous pouvez le combiner avec d’autres produits pour emporter chez vous un casque, une balance ou une brosse à dents électrique. En conclusion, dans la section des prix, c’est un produit très ajusté pour les fonctionnalités que, comme nous le verrons, il comprend.

FICHE TECHNIQUE

Écran: AMOLED 1,47 pouces avec une résolution de 194×368 pixels et un ratio d’écran de 64%.Tambours: 180mAh. Deux semaines d’autonomie.Poids: 18 grammes.Dimensions: 43×25,4×10,99.Capteurs: accélération, gyroscope, fréquence cardiaque. Lecteur de saturation en oxygène du sang.Endurance: 5ATMCompatibilité: Android 6.0 ou supérieur, iOS 9 ou supérieur. Bien qu’il soit plus conseillé d’utiliser Android que iOS.Prix: 59€.

UNE ESTHÉTIQUE TRÈS SOIGNÉE

La Huawei Bande 6 c’est une bande intelligente cela a peu à voir avec ceux que nous voyons habituellement. Force est de constater que Huawei a souhaité se démarquer du style habituel pour que son bracelet intelligent ait sa propre identité, facilement reconnaissable par les consommateurs. Normalement, les bracelets intelligents ont généralement un look clone à ceux de Xiaomi, qui a été le pionnier de ces technologies à prix ajusté

Dans le cas du Huawei Band 6, nous trouvons un design plus proche de celui d’une smartwatch, apportant un bracelet robuste, large et visuellement joli. Ses finitions annoncent que nous sommes face à un bracelet soigné, dans lequel l’écran compte plus qu’il ne le fait habituellement dans ce type de produit. On pourrait dire qu’il s’agit de la petite sœur de la Huawei Watch Fit, qui est assez similaire et que nous avions déjà analysée dans SPORT.es à l’époque.

Dans notre cas, l’analyse a porté sur le modèle rose et la vérité est qu’il est très beau. Avec le boîtier en or et le bracelet en rose pâle, le design est magnifique, ce qui est renforcé par l’incroyable qualité de son écran. Parce que oui, Huawei a pris sa meilleure version dans ce terminal apportant un écran d’une qualité incroyable. C’est comme la Watch Fit mais un peu plus petit, avec une luminosité et des performances impeccables, permettant une visibilité sans aucun problème. C’est peut-être, avec les capteurs et la fiabilité de la marque, le point le plus remarquable du produit.

Au dos, nous retrouvons le design classique de tout wearable avec les capteurs qui accompagnent généralement le produit pour effectuer une mesure correcte de nos facultés physiques.

De plus, bien qu’il s’agisse d’un bracelet plus grand que ses concurrents, il ne pèse pratiquement rien.. Les 18 grammes de poids nous font oublier que nous le portons. Quelque chose de très positif, qui me faisait peur à l’occasion parce que je n’avais pas remarqué qu’il le portait à cause de son confort.

Pour finir de personnaliser la section visuelle, nous avons des dizaines de sphères pour l’écran. Les mêmes que ceux des smartwatches, il est donc assez intéressant d’avoir un plus de personnalisation au sein de notre système.

PERFORMANCES : MEILLEURES SUR ANDROID

Le Huawei Band 6 fonctionne parfaitement dans tous les principaux systèmes d’exploitation du marché mobile. Nous devons le synchroniser avec l’application de santé Huawei qui est disponible à la fois dans le Play Store et dans l’App Store et dans l’AppGallery. Cependant, pour tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités les plus utiles, il est conseillé d’utiliser un appareil Android.Pourquoi ? Les bracelets intelligents sont destinés à faire du sport, et au moins je Je les utilise de manière proactive pour changer de chanson pendant que je suis au gymnase. Quelque chose qui ne peut être fait qu’avec Android. J’ai également lu que le cycle menstruel ne peut être quantifié que dans ce système d’exploitation, bien que je n’aie aucune donnée de première main à ce sujet.

Bien entendu, nous ne pouvons pas stocker de musique sur le bracelet. Chose que je n’ai jamais fait non plus, puisque j’aime utiliser mes playlists dans le cloud. Pour ceux qui aiment la musique sur d’autres supports, cela peut être un problème. C’est toujours un bracelet, pas une montre connectée, donc ce n’est pas étrange non plus.

L’application de santé de Huawei est l’une de mes préférées. D’autres applications ont une conception beaucoup plus compliquée, elles nous obligent à utiliser des applications différentes de celles habituelles ou elles n’ont pas l’écosystème unifié. Huawei à ce sujet dirige, et l’application nous offre absolument tout ce dont nous avons besoin – et un peu plus – pour suivre notre santé. Huawei travaille certainement très dur pour maintenir un écosystème vraiment intelligent et unifié, ce qui est très apprécié.

En matière de sport, le bracelet fonctionne plutôt bien. Il n’a pas de GPS intégré, quelque chose que les coureurs vont sûrement manquer. Emporter le mobile avec soi pendant l’exercice devrait résoudre ce petit obstacle.

BATTERIE EN LIGNE

Beaucoup pourraient penser qu’avec autant d’écran, la batterie doit beaucoup souffrir de cette lourde charge. Rien n’est plus éloigné de la réalité. La batterie dure deux semaines avec une utilisation normale et entre 10 et 12 jours avec une utilisation vraiment intensive. Ainsi, vous pouvez souvent oublier de le charger et avoir une vraie surprise lorsque l’alerte de batterie faible apparaît.

CONCLUSIONS

La Huawei Bande 6 il est devenu à part entière un terminal avec lequel il faut compter. Son prix bas et ses fonctionnalités promettent une expérience à mi-chemin entre une smartwach et un smartband. Quelque chose de très intéressant, avec sa propre identité et avec de très bonnes idées en arrière-plan.