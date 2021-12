Un smartphone pour les ennemis de l’encoche

Les fonctionnalités innovantes ne font ni ne détruisent un smartphone, mais elles font certainement du ZTE Axon 30 une option plus attrayante. Avec une caméra invisible sous l’écran et un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, cet appareil presque phare de ZTE a un facteur époustouflant, ce qui est difficile à trouver de nos jours. Malheureusement, certains des défauts les plus flagrants de l’appareil sont difficiles à ignorer, même au prix de départ raisonnable de 500 $ de milieu de gamme, ce qui est un peu moins cher que l’Axon 30 Ultra à 750 $.

Il n’y a pas de rupture d’accord abjecte sur ce téléphone, mais vous ne le verrez pas au sommet d’un « Meilleur smartphone » cette année. Qu’il suffise de dire qu’il offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais au final, les gadgets ne compensent pas les lacunes de fond.

Un grand écran, beaucoup de RAM et une caméra invisible sous l’écran en font un téléphone cool, mais il y a quelques inconvénients majeurs.

Caractéristiques

Marque: ZTE

Stockage: 128, 256 Go

CPU: Muflier 870

Mémoire: 8, 12 Go

Système opérateur: Android 11

Batterie: 4 200 mAh

Ports : USB-C

Affichage (taille, résolution) : OLED 6,92 pouces 2460 x 1080 à 120 Hz

Caméra (avant) : 16MP

Caméras (arrière) : Primaire 64MP, ultralarge 8MP, macro 5MP, profondeur 2MP

Prix: 499 $

Dimensions: 170,2 x 77,8 x 7,8 mm, 189 g

Avantages

Caméra sous-écran légitimement invisible Autonomie impressionnante de la batterie Grand et bel écran bord à bord Livré avec une brique de chargement

Les inconvénients

Corps en plastique et boutons bon marché Mauvaise qualité de l’appareil photo Performances en retard au démarrage Pas de charge sans fil ni d’étanchéité

Design, matériel, qu’y a-t-il dans la boîte ?

La première chose que vous remarquerez lorsque vous sortirez le ZTE Axon 30 de la boîte, c’est qu’il est grand. Même sans étui, il étire vraiment mes mains de taille moyenne et tombe régulièrement de ma poche lorsque je m’assois. Tout cela, bien sûr, est au service de l’écran OLED bord à bord de 6,92 pouces, 120 Hz, totalement ininterrompu par des mentons, des encoches ou des trous de perforation, ce qui est assez rafraîchissant. Vous profiterez également d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, qui était étonnamment très réactif et ne présentait aucun obstacle à l’accès au téléphone.

L’affichage bord à bord est rendu possible par la caractéristique la plus remarquable de cet appareil : la caméra frontale de 16 MP sous l’écran. Alors que beaucoup ont déjà essayé de dissimuler la caméra selfie, je ne l’ai jamais vu aussi bien. Même dans l’éclairage le plus idéal, vous devez vraiment plisser les yeux pour voir la caméra frontale sous l’écran. Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir le contour rectangulaire du module de caméra, mais nous avons dû faire briller une lumière très vive sur l’écran pour le voir aussi bien. Comparez cela à la caméra selfie du Z Fold3, qui ressemble à un défaut pixelisé sur votre écran. Malheureusement, cela ne se traduit pas par les meilleures images.

Les smartphones de milieu de gamme ne se sentent pas toujours bon marché, mais le ZTE Axon 30 le fait certainement. Entre le corps en plastique et les boutons d’alimentation et de volume fragiles, il n’a pas cette sensation solide que vous voulez d’un appareil que vous allez utiliser et abuser au cours des prochaines années. Pour aggraver les choses, l’Axon 30 est à peine résistant à l’eau sans indice de protection IP, donc tout plongeon dans la piscine signifiera un voyage vers votre vieux sac de riz.

Quant à ce qu’il y a dans la boîte, les adeptes de la tendance des smartphones seront heureux d’apprendre que le ZTE Axon 30 est livré avec une brique de charge, ainsi que le câble USB-C qui va avec. Vous obtiendrez également un étui transparent qui semble presque aussi bon marché que le smartphone en plastique lui-même (c’est quand même bien que vous en ayez un). Vous obtiendrez également un dongle USB-C vers prise casque, ce qui est utile car cet appareil n’a pas de prise casque.

Performances, logiciel et batterie

Si vous connaissez le système d’exploitation Android, le logiciel du ZTE Axon 30 ne devrait pas vous surprendre. Le smartphone fonctionne sous Android 11 avec ses ZTE

MyOS 11 skin pour un peu de piquant, donc l’expérience globale est assez similaire à celle de votre téléphone Android moyen. La différence la plus notable, cependant, est peut-être le menu déroulant des notifications. C’est assez simplifié avec seulement quatre boutons en haut : Bluetooth, Wi-Fi, Data et NFC. Vous ne pouvez pas les réorganiser pour mettre, par exemple, la lampe de poche en haut, ce qui est une tragédie vérifiable pour ce critique.

L’Axon 30 5G arbore un Snapdragon 870, qui n’est pas le plus récent disponible, mais qui se compare favorablement aux autres téléphones de milieu de gamme. Il s’agit essentiellement d’une version légèrement meilleure du 865, la puce phare de Qualcomm 2020. Il a géré tout le streaming et les jeux que je pouvais lui lancer avec aplomb, ce qui est plus que ce que l’on peut dire pour d’autres téléphones de milieu de gamme.

Il y a eu quelques ratés, cependant. Sur une base étonnamment constante, l’appareil se figeait pendant son sommeil, un problème que je n’avais pas rencontré avec un smartphone depuis des années. De plus, les bords de l’écran étaient un peu sensibles, ce qui rendait la saisie d’un « A », un « Q » ou d’essayer d’activer le verrouillage des majuscules pendant l’envoi de SMS activait parfois la fonction « retour », ce qui était très frustrant (et surprenant car l’OLED n’est pas incurvé).

Ce qui n’était pas frustrant, cependant, était la durée de vie de la batterie. En tant que personne qui a été accablée par une mauvaise autonomie de la batterie à plusieurs reprises (en vous regardant, Pixel 4), l’impressionnante batterie de 4 200 mAh était une bouffée d’air frais. J’ai soigneusement testé celui-ci, car je pense qu’il s’agit de l’un des aspects les plus importants de tout smartphone. A 8h lundi matin, j’ai débranché l’Axon 30 du chargeur, je l’ai beaucoup utilisé tout au long de la journée (navigation avec GPS, scrolling TikTok, jeux, etc.) et il n’a atteint 1% qu’à 23h45 mardi soir. C’est une autonomie complète de deux jours.

La charge est également rapide, prenant en charge la charge de 65 W avec le chargeur inclus. L’appareil avait une charge saine après seulement quelques minutes et était revenu à pleine puissance en moins d’une heure.

Appareils photo

Les spécifications des caméras Axon 30 5G peuvent suffire à vous attirer, mais les caméras orientées vers l’arrière ne retiendront pas votre attention. La grosse bosse dépasse de l’appareil – comme c’est la tradition avec les smartphones à l’ère moderne – avec quatre capteurs distincts : le capteur principal 64MP, l’appareil photo ultra-large 8MP, l’appareil photo macro 5MP et le capteur de profondeur 2MP.

J’admets que je suis gâté en ce qui concerne les appareils photo des smartphones, compte tenu de mon utilisation régulière des téléphones Google Pixel, mais les appareils photo Axon 30 restent déçus, en particulier en basse lumière. Il n’y a pas de zoom optique, mais vous pouvez zoomer le primaire numériquement jusqu’à 20x, mais les choses semblent très floues sans stabilisation. La coloration terne, le manque de détails et la balance des blancs étrange m’ont surpris compte tenu de ce nombre impressionnant de mégapixels. C’est juste un autre rappel que les mégapixels n’ont plus d’importance. Le mode nuit a fourni un peu d’aide dans les situations de faible luminosité, mais n’avait toujours pas le même pop que celui que l’on trouve avec les téléphones haut de gamme.

Les options d’appareil photo supplémentaires n’étaient pas étonnantes, mais elles n’étaient pas terribles non plus, à l’exception de l’appareil photo macro qui est tout aussi terrible que tous les autres appareils photo macro dédiés que nous avons vus. Le mode portrait sur les caméras arrière et avant a nettement sous-performé, même avec le capteur de profondeur à l’arrière, brouillant beaucoup trop l’image comme un mauvais filtre Snapchat.

L’ultra-large a fonctionné admirablement, cependant, en conservant des détails nets tout en obtenant beaucoup sur la photo. Il y avait aussi un mode multi-photo unique, qui vous permet de prendre une photo standard et une photo ultra-large en même temps. Je n’ai pas pu trouver une raison pour laquelle j’aurais besoin de cette fonctionnalité, mais je dois admettre que ce n’est rien si ce n’est amusant.

La caméra selfie en mode actif

Faut-il l’acheter ?

Il existe certainement un marché pour le ZTE Axon 30. L’affichage bord à bord massif et le processeur puissant permettent de regarder des vidéos, de jouer à des jeux et d’enregistrer en 4K beaucoup plus facilement, et évidemment tout le monde aime une grosse batterie. De plus, avec des fonctionnalités intéressantes telles que des caméras sous-écran et des capteurs d’empreintes digitales intégrés, il ressemble à un téléphone très moderne.

Pourtant, il est difficile d’ignorer les meilleures options plus abordables sur le marché, en particulier lorsque l’on considère l’appareil photo terne. Les performances sont à la traîne par rapport à des concurrents comme Google et Samsung, même avec le processeur puissant, et le corps bon marché et les boutons fragiles ne sont pas de bon augure pour une expérience smartphone agréable. Vous ne pouvez pas non plus ignorer le Google Pixel 6, qui ne coûte que 100 $ de plus. Si vous pouvez vous permettre le premium, le Pixel est un bien meilleur téléphone… à moins que vous ne vouliez vraiment une caméra invisible sous-écran.

Achetez-le si…

Vous détestez les encoches Vous avez besoin d’une batterie longue durée

Ne l’achetez pas si…

Vous voulez les meilleures photos Vous craignez de laisser tomber votre téléphone dans la piscine

