Un smartphone robuste et abordable fabriqué par Bullitt

Le Motorola Defy est désormais officiel. Le dernier téléphone robuste de Motorola est fabriqué par Bullitt Group, la société derrière les smartphones CAT. Il arbore une coque renforcée, Gorilla Glass Victus, et un indice IP68.

Motorola a annoncé son intention de se lancer sur le marché des smartphones durcis en février. Aujourd’hui, nous voyons les premiers fruits de son partenariat avec le fabricant d’appareils Bullitt Group. La société a dévoilé (h/t 9to5Google) le Motorola Defy, son nouveau smartphone robuste de milieu de gamme.

Tirant le nom d’un appareil Moto classique, le Defy contient une coque résistante aux chutes avec un indice MIL-STD-810H et une résistance à l’eau et à la poussière IP68. Il contient également une finition texturée en caoutchouc à l’arrière, un écran HD + de 6,5 pouces avec Gorilla Glass Victus à l’avant et un bouton programmable sur le côté.

Les touches de conception habituelles de Motorola sont également présentes sur le téléphone. Un triple réseau de caméras arrière carré (48MP+2MP+2MP) rappelle le Moto G Power. En dessous, un logo Motorola est placé sur un capteur d’empreintes digitales capacitif.

En interne, le Motorola Defy est plus réservé que son apparence ne le laisse supposer. Il utilise un SoC Snapdragon 662 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. Le lot est alimenté par une batterie de 5 000 mAh qui se recharge grâce à une charge filaire de 20 W.

Il y a aussi une prise casque 3,5 mm, une prise en charge NFC, un cordon amovible et une caméra selfie 8MP.

Le téléphone fonctionne également sur Android 10 prêt à l’emploi, mais Bullitt promet une mise à jour d’Android 11 et des mises à jour de sécurité pendant deux ans.

Motorola Defy : prix et disponibilité

Le Motorola Defy commence à 329 € (~ 399 $) en Europe. Il sera également disponible en Amérique latine dans les semaines à venir. Les coloris incluent « Forged Green » et le noir.