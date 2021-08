Un smartphone Samsung Galaxy A21 a pris feu dans un avion

in

Un vol d’Alaska Airlines a été évacué lundi soir après qu’un smartphone dans l’avion a pris feu, rapporte le Seattle Times (via The Verge). Un porte-parole du port de Seattle a déclaré que l’appareil brûlé était un Samsung Galaxy A21.



Dans un e-mail au Seattle Times, le porte-parole du port de Seattle a déclaré que le téléphone était “brûlé au-delà de la reconnaissance”, mais le passager qui possédait l’appareil a fourni des détails sur le modèle. “Nous n’avons pas pu le confirmer en regardant les restes de l’appareil”, a déclaré le porte-parole.

L’équipage de conduite a éteint le feu avec un sac de confinement de batterie, mais la fumée a forcé le déploiement des toboggans d’évacuation. Le smartphone n’a pris feu qu’après l’atterrissage du vol à l’aéroport de Seattle-Tacoma. 128 passagers et six membres d’équipage ont été transportés en bus jusqu’au terminal, et il n’y a eu aucun blessé grave.

Sur Twitter, un passager qui était dans le vol a déclaré que le smartphone en feu était “comme une machine à fumée”.

Je viens de parler avec un passager du vol 751 d’Alaska Airlines, où un incendie s’est déclaré dans l’avion après son atterrissage à l’aéroport international de Seattle-Tacoma. Le téléphone portable d’un passager a pris feu, a déclaré un responsable d’Alaska Airlines à @KIRO7Seattle. Nous sommes en direct à SeaTac à 11. pic.twitter.com/qeNHq4g17Z – Kevin Ko (@NewsWithKevin) 24 août 2021

Il y a souvent des incidents isolés d’incendie de téléphones portables après des problèmes avec la batterie, mais dans cette cause, le problème pourrait être notable car en 2016, Samsung a été contraint de rappeler son Galaxy Note 7 en raison de l’explosion des batteries.

À ce moment-là, il y avait eu plusieurs rapports d’appareils Note 7 explosant ou prenant feu pendant le chargement, et l’appareil a finalement été interdit de tous les avions et vols aux États-Unis.

Il n’y a aucune preuve que le Galaxy A21 soit actuellement confronté à un problème généralisé similaire.