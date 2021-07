Un Snapdragon 865 à moins de 300 € : le Xiaomi Mi 10T, déjà en promo | La technologie

Disposer d’un mobile puissant à un prix abordable est désormais une réalité. Des modèles comme celui-ci de Xiaomi sont les rois du low cost, ils offrent qualité et durabilité à des prix très compétitifs.

Le Xiaomi Mi 10T est l’un des meilleurs téléphones Xiaomi de ces deux dernières années, un téléphone très compétent qui intègre des qualités haut de gamme pour les apporter à un grand nombre de consommateurs avec son prix milieu de gamme. Et encore plus maintenant que vous avez reçu une offre sur Media Markt.

Ce téléphone reste généralement au-dessus de 300 euros depuis son lancement sur le marché. Pourtant de temps en temps descendre à 270 euros avec des offres comme celle-ci. Une opportunité d’économiser encore plus avec l’achat de ce mobile avec processeur haut de gamme et 128 Go d’espace de stockage.

Marché des médias appliquer une remise de 22% à ce modèle dans une offre sans frais de port. Vous pouvez demander qu’il vous soit envoyé à votre domicile ou le retirer en magasin pour le même prix : 279 euros. Vous le recevrez sous deux ou quatre jours calendaires si vous demandez la livraison à domicile.

Avec la 5G et un Snapdragon 865, ce mobile a tout pour fonctionner au mieux pendant des années. Malgré des fonctionnalités haut de gamme prometteuses, son prix est tout à fait abordable.

Les mobiles Xiaomi sont connus pour leurs prix bon marché, le Mi 10T arbore un processeur Muflier 845, une puce capable d’absolument tout sous Android et qui a été présentée avec des terminaux haut de gamme en tête en 2018. Cela fait un moment mais sa capacité de travail continue de donner de très bons résultats, elle peut même faire tourner des jeux exigeants comme Microsoft xCloud .

En plus d’une performance fluide dans les situations les plus exigeantes, ce smartphone se distingue également par un système de charge rapide à 33W pour un batterie de 5 000 mAh et une Écran Full HD + avec rafraîchissement 144 Hz, parfait pour les jeux et autres activités de loisirs.

Grâce au Snapdragon 845, le Mi 10T a Connectivité 5G ce qui assure une bonne vitesse de connexion dans les années à venir lorsque le déploiement de cette technologie sera achevé. Le tout accompagné d’un Caméra principale arrière de 64 Mpx et caméra frontale de 20 Mpx.

Toutes ces spécifications étaient difficiles à voir ensemble pour un prix inférieur à 300 $. En noir, pour 279 euros, vous pouvez vous procurer ce mobile chez Media Markt et disposer d’un nouveau mobile puissant pendant de nombreuses années.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.