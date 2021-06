Un soignant a des mois à vivre grâce à son patron pour avoir repéré des signes de tumeur ⋆ .

Nicky remercie son patron, Sheena, de lui avoir sauvé la vie en repérant que quelque chose n’allait pas (Photo: PA Real Life)

Nicky Sale, 57 ans, mère célibataire et soignante, affirme que son patron est une véritable bouée de sauvetage.

Ce n’est pas une exagération. C’est la patronne de Nicky, Sheena Adams, 37 ans, qui a remarqué que quelque chose n’allait vraiment pas et a poussé Nicky à consulter un médecin.

C’est alors que la mère a découvert qu’elle souffrait d’un glioblastome multiforme (GBM) agressif et agressif – une tumeur cérébrale maligne incurable – qui ne lui laissait que quelques mois à vivre.

Nicky, qui travaille comme aide soignante au Furzehatt Residential and Nursing Home à Plymstock, Devon, depuis avril 2020 – travaillant sous la direction de Sheena, une ancienne infirmière en neurologie, a commencé à ressentir des symptômes étranges au début de l’année.

Au début, elle avait des taches de vision floue et des étourdissements alors qu’elle s’occupait des résidents pour la plupart âgés – les aidant à se laver et à s’habiller.

Puis elle a commencé à ressentir des brûlures d’estomac et des vomissements, suivis de s’endormir avec peu d’avertissement.

Nicky Sale, photographiée avec son fils de 18 ans, Leo (Photo: PA Real Life)

Travaillant régulièrement des quarts de 12 heures, Nicky a supposé que ses symptômes étaient uniquement dus à la fatigue.

Mais juste avant que Nicky ne parte en congé annuel, son patron, Sheena, a exprimé sa crainte qu’il ne soit malade.

“Alors, une fois que je suis revenu au travail le mardi 16 février, nous nous sommes assis dans son bureau à 11 heures et elle a commencé à me poser toutes ces questions – sur le travail et comment je me sentais”, s’est souvenue Nicky.

« J’ai réalisé que je ne pouvais pas lui répondre. Je ne lui parlais pas – j’étais confus et confus.

«Je ne me souviens même plus vraiment de la conversation maintenant, mais je sais qu’elle m’a sauvé la vie. Dieu sait ce qui me serait arrivé sans son intervention.

Faisant confiance à son intuition, Sheena a appelé la mère et le frère de Nicky et a appelé une ambulance – sachant que sa collègue n’était pas elle-même.

C’est le manager de Nicky qui a remarqué qu’elle n’était pas tout à fait elle-même (Photo: PA Real Life)

Emmenée à l’hôpital Derriford de Plymouth, Nicky a été rapidement admise et, après une IRM, a dit qu’elle avait un GBM – le type de tumeur cérébrale primaire maligne le plus courant chez les adultes.

Elle a subi une intervention chirurgicale majeure pour enlever 80% de la tumeur, suivie d’une radiothérapie et d’une chimiothérapie pour s’attaquer à la masse frontale gauche dangereuse.

Mais malgré cela, les médecins ont déclaré que la tumeur agressive et incurable avait laissé à Nicky quelques mois à vivre.

De retour à la maison et prenant quotidiennement des comprimés de chimiothérapie d’un médicament appelé témozolomide, qui est utilisé pour traiter les gliomes, Nicky vient également de terminer six semaines de radiothérapie quotidienne à l’hôpital de Derriford et apprend à prendre la vie à un rythme plus lent.

Elle partage son histoire pour encourager les gens à prendre au sérieux les symptômes tels que les étourdissements.

Nicky et Sheena après la chirurgie de Nicky pour enlever 80% de sa tumeur (Photo: PA Real Life)

“Mon message à n’importe qui serait si vous devenez flou ou étourdi, lorsque vous vous promenez, notez-le et dites-le au médecin”, a déclaré Nicky. « Ne vous contentez pas de le réduire à néant.

«Je suis une personne très optimiste et mon verre est toujours à moitié plein.

«Mais j’ai eu de la chance, car Sheena a détecté mes symptômes et a fait quelque chose à ce sujet.

“Maintenant, je veux que les autres sachent que s’ils commencent à s’endormir soudainement, ou ont des brûlures d’estomac et commencent à vomir un peu, ils ne doivent pas le rejeter, car cela pourrait être le signe d’une tumeur au cerveau.”

Sheena, qui a remarqué que Nicky avait du mal avec ses mots et avait des problèmes pour remplir ses papiers d’assistante de santé, a déclaré que sa formation en neurologie l’avait alertée sur quelque chose qui n’allait pas.

Elle a déclaré: «Je suis reconnaissante que le diagnostic soit venu avant qu’il ne soit trop tard.

Sheena collecte maintenant des fonds pour la recherche sur les tumeurs cérébrales (Photo: PA Real Life)

‘Nicky a une personnalité pétillante et charmante, excentrique. J’ai remarqué que la documentation qu’elle est tenue de remplir dans le cadre de son travail était inhabituellement pauvre et j’ai pris note mentalement de soulever ce problème lorsqu’elle est retournée au travail quelques jours plus tard.

«Dès qu’elle est revenue de vacances, j’ai réalisé qu’elle devait vraiment réfléchir à ses paroles. Je lui ai demandé si elle avait bu ou pris de la drogue, même si je pensais que c’était peu probable.

«C’est alors que j’ai remarqué un tremblement dans son bras et les choses ont commencé à s’additionner. J’ai fait quelques observations cliniques sur Nicky et j’ai appelé une ambulance.

Maintenant, motivée par le diagnostic de Nicky, Sheena se joint à des milliers de collecteurs de fonds à l’échelle nationale pour le défi Jog 26 Miles in May au profit de Brain Tumor Research, le seul organisme de bienfaisance national du Royaume-Uni dédié à la recherche d’un remède contre les tumeurs cérébrales.

Pour faire un don à Brain Tumor Research inspiré par Sheena et Nicky, rendez-vous sur leur site Web et partagez votre raison en tant que « Sheena Adams » Jog 26 Miles ».

