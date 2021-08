Un soldat britannique refoule ses larmes et remet en question son rôle en Afghanistan « Pourquoi tout cela ? » | Politique | Nouvelles

L’appelant Gary a appelé LBC pour discuter de son passage dans l’armée britannique et a déclaré que les récentes nouvelles concernant le retrait des forces d’Afghanistan et l’arrivée des talibans l’avaient rendu “émotif”. Il a déclaré à l’hôte Andrew Castle que tout au long de son service, il justifiait les choses qu’il devait faire parce qu’il y avait une plus grande “raison” derrière cela et qu’il respectait la vue d’ensemble de ce que lui et ses camarades faisaient. Mais il a ajouté que le travail acharné qu’il avait fourni et que la fierté qu’il ressentait avait été perdue alors qu’il se demandait “à quoi cela servait-il” alors que la paix en Afghanistan semble impossible à atteindre.

Les forces américaines et britanniques se retirent lentement d’Afghanistan après des années d’aide aux forces gouvernementales dans la lutte contre les talibans.

Le président Joe Biden a annoncé que toutes les forces américaines seraient retirées d’Afghanistan le 11 septembre, de nombreux militaires ayant déjà quitté le pays.

Cependant, les talibans ont capitalisé sur la situation et ont intensifié leurs combats contre le gouvernement afghan qui s’est appuyé sur le soutien occidental pour l’entraînement et l’intervention militaire.

Les analystes suggèrent que de nombreux civils seront déplacés et pourraient provoquer une autre crise migratoire pour l’Europe.

Gary a appelé LBC pour parler de son séjour en Afghanistan et a déclaré: “Je n’ai jamais parlé avec une station de radio comme celle-ci auparavant, mais cela m’a vraiment touché, je suis assez ému à ce sujet ce matin.

« Quand j’ai servi en Irak, en Afghanistan et au Koweït avant cela et pendant une partie du service, vous devez toujours sentir que vous le faites pour une raison, vous devez donc faire des choses assez difficiles au quotidien, mais vous pouvez toujours le mettre à niveau avec vous-même. que vous savez que vous le faites juste pour une raison.

“Donc, de retour au Koweït, nous le faisions pour protéger les Koweïtiens du retour de Saddam Hussein à la frontière et vous pouviez l’égaler avec vous-même.

« Ensuite, en 2003, lorsque nous sommes allés en Irak, il s’agissait d’armes de destruction massive, vous pouviez vraiment niveler cela avec vous-même et avec les choses que vous deviez faire.

“Et puis cela s’est avéré être faux et puis avec cette histoire d’Afghanistan, je n’arrive vraiment pas à comprendre, je me sens assez ému aujourd’hui.”

Il a expliqué avoir vu une “énorme perte de vies humaines” qui “semble être maintenant complètement pour rien” et a continué à remettre en question son rôle dans l’armée.

Il a déclaré à l’hôte Andrew Castle qu’il avait du “respect” pour son ennemi car, comme lui, ils se battaient pour une raison et avaient une cause pour laquelle se battre, mais cela lui a maintenant été retiré.

Gary a ajouté: “Cela a remis en question toute ma carrière, ces tournées dont je suis fier et les choses que j’ai accomplies, quand j’y repense maintenant, pourquoi l’ai-je fait exactement, à quoi servait-il?”

Gary a quitté l’armée en 2012 et a déclaré à LBC qu’il “avait du mal” à se remettre de son service, mais les récentes nouvelles concernant l’Afghanistan lui ont “tout ramené”.

En 2001, la force dirigée par les États-Unis a renversé le régime taliban à la suite des attentats du 11 septembre organisés par le chef d’Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, qui y était basé.

Au cours des 20 prochaines années, les forces occidentales soutiendraient le gouvernement afghan pour ramener la paix et la stabilité dans la région à la suite de l’insurrection des talibans.

Cependant, en 2019, l’administration Trump a commencé à négocier avec les talibans sans le gouvernement afghan qui a vu des prisonniers libérés en échange d’un cessez-le-feu.

L’année suivante, les États-Unis ont accepté de retirer toutes leurs troupes d’ici mai 2021 si les talibans n’abritaient pas des extrémistes comme Al-Qaïda.

Le président Joe Biden a repoussé la date à septembre, mais la plupart des accords sont restés les mêmes.

Les forces américaines ont déjà commencé à se retirer de la région, ce qui a incité les forces talibanes à intensifier leurs attaques, avec des informations selon lesquelles elles se rapprochent de la capitale Kaboul.

Alors que les forces afghanes ont techniquement la plus grande puissance de feu et le plus grand nombre, les forces de sécurité ont eu des problèmes de désertion, de pertes élevées et de corruption.

Les responsables occidentaux ont commencé à évacuer la capitale et d’autres régions d’Afghanistan alors que les États-Unis envoient 3 000 soldats à Kaboul pour aider.