Un soldat de la Queen’s Household Cavalry est resté face contre terre après s’être évanoui – les spectateurs impuissants | Royale | Nouvelles

Des images dramatiques montrent un membre de la Queen’s Household Cavalry au sol près du cénotaphe après avoir semblé s’évanouir. L’incident malheureux voit une femme membre du régiment allongée sur le devant sur la route, le visage contre le tarmac.

La Household Cavalry est un corps formé de deux régiments – The Life Guards et The Blues and Royals.

La reine n’a pas assisté au service après s’être foulée le dos.

Le palais de Buckingham a déclaré que le monarque de 95 ans avait pris la décision dimanche matin « avec grand regret » et était « déçu » de manquer l’événement.

Il est entendu que la reine n’a pas reçu de soins hospitaliers pour son dos et que la blessure n’est pas liée aux récents conseils médicaux pour qu’elle se repose.

Le palais de Buckingham a déclaré: « La reine, s’étant fait une entorse au dos, a décidé ce matin avec grand regret qu’elle ne pourra pas assister au service du dimanche du souvenir d’aujourd’hui au cénotaphe

« Sa Majesté est déçue de manquer le service.

« Comme les années précédentes, une gerbe sera déposée au nom de Sa Majesté par le prince de Galles.

« Son Altesse Royale, ainsi que la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, le comte et la comtesse de Wessex, la princesse royale et le vice-amiral Sir Tim Laurence, le duc et la duchesse de Gloucester, le duc de Kent et la princesse Alexandra sera présent au cénotaphe aujourd’hui comme prévu. »

Il s’agit d’une nouvelle en développement, d’autres suivront.