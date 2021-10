Un soldat de l’État noir en Louisiane risque d’être licencié après avoir accusé des collègues de meurtre

Un soldat de l’État de Louisiane, qui a donné une série d’entretiens critiques sur l’implication de ses collègues dans le meurtre de 2019 Ronald Greene, a déclaré qu’il avait reçu un avis indiquant qu’il serait congédié.

Carl Cavalier, 33 ans, a déclaré qu’il avait passé des mois à essayer d’obtenir plus d’informations sur la mort de Greene, qui, selon les responsables, était le résultat d’une poursuite à haute voix qui s’est terminée par un accident de voiture.

Mais lorsqu’une vidéo de l’incident a été publiée deux ans plus tard en mai 2021, elle montrait des soldats tasant, étouffant et battant Greene avant qu’il ne meure sous leur garde. Cavalier a publiquement critiqué leur déclaration initiale et a déclaré qu’il s’agissait d’une « dissimulation ».

« Il y a des tueurs et il y a des gens qui sont d’accord pour que les tueurs soient au travail », a déclaré le soldat à une station d’information locale cet été. « Et ce sont les gens qui font partie de la dissimulation. »

Cavalier a déclaré à CNN qu’il avait reçu la semaine dernière une lettre de résiliation de la part de responsables de la police de l’État de Louisiane (LSP) indiquant qu’il serait licencié pour avoir enfreint les politiques et procédures du département.

Cavalier, qui est dans la force depuis sept ans, a déposé une plainte contre le département en septembre pour avoir ignoré ses plaintes pour discrimination raciale.

La mort de Greene en 2019 a été controversée en raison de divergences flagrantes dans le compte de la police.

Après minuit le 10 mai 2019, le soldat de l’État Dakota DeMoss a tenté d’arrêter Greene, 49 ans, pour une infraction au code de la route non précisée. Au lieu de s’arrêter, Greene a accéléré et une poursuite à grande vitesse s’est ensuivie, l’officier dépassant les 115 mph.

LSP a fait diverses déclarations sur ce qui s’est passé ensuite.

Tout d’abord, ils ont dit à la famille de Greene qu’il était mort après s’être écrasé contre un arbre. Ensuite, la police a déclaré qu’il était devenu inconscient sur le chemin de l’hôpital après avoir eu des difficultés avec les policiers. Ils ont également refusé de diffuser des images de caméras corporelles.

Le rapport d’un coroner a déclaré que Greene, un coiffeur, avait subi un arrêt cardiaque causé par l’accident. Mais il a également mentionné qu’il avait un sternum fracturé et une rupture de ses artères.

Le personnel de l’hôpital qui a soigné Greene, 49 ans, a cependant déclaré que son corps était battu et meurtri et qu’il avait deux marques de pistolet paralysant sur le dos. « Ça ne colle pas », a écrit un médecin.

Une autopsie a également révélé qu’il avait de graves blessures à la tête et au visage.

Ronald Greene, 49 ans, a été brutalement battu, tasé et étranglé par des agents à la suite d’une poursuite à grande vitesse en Louisiane pour une infraction au code de la route non spécifique en mai 2019. (PhotoCred : photo de famille via AP)

L’Associated Press a publié les images de la caméra corporelle de 46 minutes le 18 mai 2021, qui montraient les détails graphiques de l’incident.

Greene, décrit comme « heavyset » a été immédiatement tasé par des officiers avant d’être lutté au sol et mis dans un étranglement. Les agents ont alors commencé à lui donner des coups de poing à la tête et il a été traîné face contre terre le long du trottoir.

Selon l’Associated Press, il y avait au moins six policiers sur les lieux.

Alors que Greene était allongé sur le sol à l’agonie, gémissant et appelant à l’aide pendant plus de neuf minutes, les policiers ont été vus en train de s’essuyer les mains et le visage ensanglantés avec des lingettes désinfectantes. On entend un soldat dire « J’espère que ce type n’a pas le SIDA. »

Greene est finalement devenu inconscient et a été menotté à une civière une fois l’ambulance arrivée. Il a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital.

La vidéo a suscité l’indignation contre la brutalité policière et les dissimulations par les forces de l’ordre.

« C’était une dissimulation… juste des mensonges sur des mensonges », dit Mona Hardin, la mère de Ronald Greene, à propos de la police et de la mort de son fils. « C’est comme un grand vieux jeu, ils se foutent de ce qu’ils font à des gens comme nous, à des familles comme nous. » https://t.co/sriODgpleO – MSNBC (@MSNBC) 29 mai 2021

« Nous avons encore des meurtriers, à mes yeux, sur le tas », a déclaré Cavalier, dans l’une des nombreuses interviews qu’il a réalisées depuis la fuite de la vidéo.

L’un des soldats de l’arrestation Greene, Chris Hollingworth, a été entendu sur la même séquence vidéo en train de dire à quelqu’un qu’il avait battu le « f – toujours vivant » de Greene. Le même jour où il a appris qu’il serait licencié pour son rôle dans l’arrêt de la circulation, Hollingsworth est décédé dans un accident de la route à une seule voiture en 2020.

Le FBI a lancé en juillet une enquête sur les droits civiques du LSP, qui est toujours en cours.

Bien que Cavalier déclare qu’il aimerait conserver son emploi parce qu’il « aimerait continuer à aider les gens », il poursuit toujours sa propre affaire contre le ministère.

LSP a déclaré que Cavalier avait enfreint la politique du ministère sur les « déclarations publiques », les « ordres légaux », la « loyauté envers le ministère », la « diffusion d’informations », la « recherche de publicité » et la « conduite indigne d’un officier ».

