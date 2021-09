Un soldat devenu sculpteur sort l’AK47 NFT

in

KRYPTO KALASH, AK47 NFT mis aux enchères. Soldat devenu sculpteur qui a conçu NFT utilise l’art pour représenter une série de messages.

Bran Symondson, un soldat devenu sculpteur basé à Londres, est sur le point de lancer ‘KRYPTO KALASH’ en tant que NFT sur SuperRare (un marché NFT).

L’ex-soldat utilise l’AK47 comme médium. Il transforme sans doute l’arme la plus dangereuse au monde en art.

Bran voit ces armes comme une toile vierge, transformant l’arme de la peur et du dégoût à la beauté et à l’intrigue. L’inspiration pour son art est venue de la tournée de Symondson avec les forces spéciales en Afghanistan, où les soldats afghans et la police décoraient leurs AK47 avec des fleurs et des autocollants.

Ses œuvres d’art ont été achetées et collectionnées à l’échelle internationale, du célèbre artiste Jake Chapman à Elton John et au prince de Bahreïn.

Pour faire entrer sa collection dans l’ère numérique, Symondson a travaillé sur sa nouvelle et la plus excitante création à ce jour, « KRYPTO KALASH ». Cette pièce unique sera vendue aux enchères en tant qu’œuvre d’art originale, imprimée et en tant que fichier numérique, avec l’authenticité de certification NFT.

Bran est reconnu pour la production d’œuvres d’art contemporaines uniques utilisant l’armurerie de combat et la monnaie (principalement des billets d’un dollar) comme médiums. Il considère ces objets comme représentatifs du statut iconique à l’échelle mondiale, caractérisant et symbolique de l’avidité, de la liberté, de la peur, de la sécurité, de la révolution et du pouvoir contrôlé.

Selon un communiqué de presse, ‘KRYPTO KALASH’ arriverait sur le marché des enchères en tant que NFT sur SuperRare le mercredi 29 septembre 2021.

Réflexion de KRYPTO KALASH NFT de Symondson

Excité par la tendance NFT croissante du monde de l’art, numérisant son travail et utilisant pour la première fois la crypto-monnaie dans l’art, KRYPTO KALASH reflète la fusion de la monnaie analogique dans une formation numérique.

À l’aide d’un AK47 désactivé capturé lors du conflit en Afghanistan, l’artiste a découpé à la main les détails de vrais billets d’un dollar américain, puis a méticuleusement infusé des logos de crypto-monnaie de type argent vert tels que Bitcoin, Ethereum, Litecoin embellissant magistralement le fusil.

« On a beaucoup parlé de la grande réinitialisation du capitalisme et des institutions financières, Covid-19 a apparemment déclenché le changement dans notre façon de vivre et de passer à une société sans argent liquide. Les humains rattrapent maintenant leur propre technologie », a déclaré Bran Symondson.

L’œuvre d’art est une synthèse de tout ce qui est faux et juste dans la société d’aujourd’hui. Le billet d’un dollar américain représente la base du commerce, l’AK47 représente la destruction, combien d’argent a été généré par les guerres.