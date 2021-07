Un soldat escorte une femme en travail à l’hôpital après l’avoir arrêtée pour excès de vitesse

in

Un soldat de l’État du Kentucky a escorté une femme en travail à l’hôpital après l’avoir arrêtée pour excès de vitesse.

“Je suis passé, vous savez, en pensant que j’étais à la poursuite d’un véhicule à comment vais-je amener la femme en travail à l’hôpital aussi vite que possible”, a déclaré le soldat Jason Adkison, de la police de l’État du Kentucky, à WBKO. .

La situation s’est déroulée sur une autoroute à Elizabethtown, alors qu’Adkison retournait à Bowling Green après son entraînement à Frankfort.

“Je ne pouvais pas croire que cette personne venait de me dépasser à cette vitesse en approchant par l’arrière”, a raconté Adkison.

“J’étais en quelque sorte mentalement, vous savez, en train de me préparer à ça, de passer en mode poursuite et d’allumer ma sirène. Elle ne s’arrête toujours pas au début. Et finalement, elle s’arrête après quelques kilomètres”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’il s’est approché du véhicule, il s’est rendu compte que la conductrice, Jacqueline Cornish, était enceinte et elle a expliqué qu’elle était en travail.

Le soldat de sept ans a proposé d’appeler une ambulance pour l’amener rapidement à l’hôpital.

“Et j’étais comme, s’il vous plaît, ne faites pas ça. Je n’ai pas le temps d’attendre”, a déclaré Cornish.

Il a ensuite allumé ses lumières et sa sirène et a escorté Cornish alors qu’elle conduisait derrière lui.

“Il a ouvert la voie à travers les feux rouges et tout ce qui tentait de se rendre à l’hôpital”, a déclaré Cornish.

Cornish a accouché de sa petite fille, Alisha, jeudi et Adkison a rendu visite au bébé et à la mère le lendemain.

“J’étais juste excité de pouvoir la rencontrer le lendemain”, a déclaré Adkison. “J’ai été vraiment honoré de pouvoir tenir Alisha. Je ne pense pas avoir jamais tenu un bébé aussi nouveau dans le monde.”

“Je pensais au Trooper’s Creed, nous soumettons les gens en cas de problème. Mais nous aidons aussi les gens en cas de besoin. Et c’est quelque chose qui est ancré en chacun de nous”, a ajouté Adkison à propos de l’événement.