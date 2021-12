Un soldat meurt lors de manœuvres à Pontevedra

17/12/2021 à 15h21 CET

La soldat de Armée de terre Elena Santiago, 35 ans, a décédé ce vendredi d’un arrêt cardiorespiratoire après s’être senti mal en effectuant quelques manœuvres à Meis (Pontevedra).

La femme militaire faisait partie de la brigade Galicia VII et était dans certaines manœuvres lorsque a souffert de vertiges et elle a été transférée à l’armoire à pharmacie de campagne, où le sérum a été appliqué et elle a été transférée à l’hôpital Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez à Pontevedra.

Malgré cela, peu de temps après son admission à l’hôpital, elle a subi une arrêt cardio-respiratoire qui a causé sa mort, selon des sources de l’armée.

La ministre de la Défense, Margarita Robles, a transmis ses condoléances à la famille de l’officier militaire décédé lors de la présentation du calendrier de l’armée pour l’année 2022. « Quand quelqu’un des forces armées décède, toutes les forces armées souffrent », a-t-il déclaré. assuré.