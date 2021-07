Un soldat se souvient de la guerre de Kargil

2 RAJ RIF CO et autres au repos après la capture de Tololing

Par le Col SC Tyagi,

Parler de Kargil me téléporte dans une zone sensible où les souvenirs deviennent réels et commencent à jouer juste devant moi ; vous pouvez les toucher, les sentir et les écouter ou simplement les regarder se dérouler pendant des heures jusqu’à ce qu’ils soient interrompus. Kargil était le quatrième round de la guerre entre le Pakistan et l’Inde pendant les mois d’été de l’année 1999 pendant cinquante jours. C’était une manifestation de l’hostilité continue entre l’Inde et le Pakistan à l’égard du Cachemire. La gestion réussie de l’insurrection par l’armée indienne au Cachemire pinçait l’establishment militaire pakistanais et ils sentaient que la cause du Cachemire se diluait. Atal Bihari Vajpayee, alors Premier ministre indien, venait de conclure avec succès son premier Lahore Bus Yatra au cours duquel il a été reçu par le Premier ministre Nawaz Sharif à Wagah for Lahore Summit. Mia Nawaz Sharif n’avait aucune idée de ce que préparaient ses généraux et pics après pics ont été occupés par l’armée pakistanaise déguisée en infiltrés. Malheureusement, cela a également été une surprise pour l’establishment indien. Un rapport occasionnel d’un Shepard dans la région de Batalik a levé le voile sur la présence de l’armée pakistanaise de notre côté de la ligne de contrôle (LdC). Une rafale d’activité a commencé à aspirer des troupes après des troupes pour déloger les soldats pakistanais perchés au sommet des sommets, faisant un grand nombre de victimes avant de finalement s’emparer d’eux et de les reprendre et de restaurer la LdC sur un front de 170 km dans le paysage himalayen.

La mésaventure de Kargil par le Pakistan a été planifiée par quelques officiers supérieurs de l’armée sous le chef de l’armée Musharraf en réaction à la position militaire avancée de l’Inde qui a abouti à l’occupation des défenses du glacier Siachen par l’armée indienne en 1984. Les planificateurs militaires pakistanais avaient supposé que l’occupation de les zones de Kargil entraîneraient l’étouffement des défenses au Ladakh et au Siachen, car la seule chaîne d’approvisionnement disponible constituée de la route nationale 1D de Srinagar à Leh via Kargil serait coupée et rendrait ainsi ces défenses intenables. L’armée pakistanaise a perdu le pari et a payé un lourd tribut et a subi de lourdes pertes. M. Nawaz Sharif avait par la suite admis plus de 4000 victimes contre des pertes indiennes totalisant 527 et 1363 blessés. Les soldats ne meurent pas sur le champ de bataille mais atteignent le martyre et deviennent immortels. Ils meurent le jour où la nation les oublie. Kargil Vijay Diwas, une occasion solennelle, tombant chaque année le 26 juillet, nous rappelle ces martyrs.

Noms de martyrs tels que le Capt Vikram Batra alias Shershah (nommé par le commandant de poste du Pakistan) de la renommée de « Dil Mange More », Lt Manoj Pandey, Capt Saurabh Kalia, Capt Anuj Nayyar, Major P Acharya, Major Vivek Gupta, Lt Vijayant Thapar, Le major Rajesh Adhikari, le lieutenant Neikezhakuo Kenguruse et de nombreux autres cœurs courageux suscitent une réponse révérencieuse et continuent d’inspirer les générations futures. L’un des événements uniques à se souvenir et à rendre hommage à mes anciens collègues de guerre est prévu sur ma suggestion de planter 527 arbres sur un campus universitaire, honorant ainsi chacun d’eux et inspirant les jeunes, en particulier ceux qui sont nés après la guerre de Kargil. . Les familles des martyrs de Kargil ont également été appelées pour leur rappeler que la nation est à leurs côtés.

Dans toute guerre, il y a des soldats qui créent des héritages soit en effectuant des sacrifices suprêmes et en donnant leur vie, soit par des activités inhabituelles avec une bravade inconnue jusqu’à présent. Kargil a vu l’entrée des femmes sur le champ de bataille. Le Flying Officer Gunjan Saxena, le pilote d’hélicoptère de l’Air Force, est un nom connu aujourd’hui (mentionné pour la première fois dans mon livre*). Une autre femme officier, le Capt (Dr) Pervez, a tranquillement rempli son rôle de médecin à Batalik lorsque l’armée pakistanaise a ouvert les hostilités en effectuant de lourds bombardements sur le QG du bataillon du 3 PUNJAB et a détruit la plupart des structures habitables. Elle était là, debout derrière les soldats blessés et les soignait tout au long d’une salle de fortune de MI à l’intérieur d’un bunker temporaire niché dans une grotte à flanc de montagne à 14 000 pieds. Elle avait un jeune enfant qui l’attendait chez elle au Pendjab. Elle a à peine levé les yeux de ses tâches ménagères et a répondu régulièrement lorsque je lui ai posé des questions sur son enfant. Elle a sauvé de nombreuses vies sans hésiter, se recroqueviller, grincer des dents ou grincer des dents. Des obus d’artillerie (bombes) sont tombés juste devant nous tout au long de la journée. Incidemment, le bataillon pakistanais appartenait également au régiment du Pendjab et faisait partie de l’armée indienne avant la partition lorsqu’il a été affecté au Pakistan.

L’une des actions les plus inoubliables, les plus vives et les plus audacieuses mais moins connues, qui a entraîné un grand nombre de victimes du côté indien au départ, a été dirigée par le major Ajit, 22 grenadiers. Il a été chargé d’établir un point d’appui entre deux sommets, le point 5287 et le point 4812, sur Khalubar Ridgeline. Les Pakistanais étaient bien retranchés et toutes les approches étaient couvertes d’armes automatiques et ils pouvaient observer jusqu’à la base, où la compagnie du major Ajit s’était rassemblée pour commencer leurs opérations. L’armée pakistanaise a ouvert des tirs d’artillerie sur les troupes d’assaut alors qu’elles se rassemblaient même pour commencer à grimper. Cela a non seulement retardé l’opération, mais a également suggéré que la route était sous observation et que le mouvement attirerait le feu de l’ennemi. Dans une nuit au clair de lune, le mouvement sur les montagnes enneigées est visible de loin et la température était inférieure à zéro degré Celsius. Avec de telles chances contre lui, le major Ajit a continué à grimper avec sa compagnie.

Déterminés, ils ont réussi à atteindre très près de la ligne de crête, mais il y avait un énorme rocher bloquant le mouvement et il ne pouvait pas être évité. Avec beaucoup d’efforts, l’un des hommes a été poussé vers le haut, qui a ensuite jeté une corde pour aider les autres à grimper. La compagnie arriva à proximité immédiate de l’ennemi. Rapidement, ils se sont regroupés et conformément aux coutumes militaires, le Maj Ajit a crié « Narra-e-Taqbir » et ses troupes, majoritairement musulmanes, qui ont crié « Allah-ho-Akbar » avant de lancer l’attaque. Les Pakistanais les ont confondus avec leurs propres troupes venues en renfort. Initialement, ils n’ont pas ouvert le feu, mais une fois fermés, ils ont réalisé leur erreur et ont commencé à cracher du feu à partir de leurs automatiques. Le maj Ajit a été pris à découvert, avec sa compagnie épuisée, au milieu des tirs ennemis des deux crêtes. Il a perdu quelques soldats et un grand nombre d’entre eux ont été blessés par balles et éclats d’obus.

Le maj Ajit n’avait pas appris à battre en retraite et ayant pris pied sur la ligne de crête, il était hors de question pour lui de retourner à la base. Il a réorganisé son équilibre de la force de combat après avoir prodigué les premiers soins aux blessés et sécurisé les morts derrière des rochers. Il a appelé des renforts mais ils n’ont pas pu le joindre aussi rapidement. C’était le quatrième jour et chaque jour avait pris un péage de ses hommes du feu ennemi. Il ne lui restait que quelques soldats valides mais non nourris. Les rations aussi étaient terminées. Le bataillon Maulvi était avec cette équipe, il s’est porté volontaire pour s’occuper de la mitrailleuse légère et a commencé à tirer. Malheureusement, lui aussi a été touché et est tombé. Lorsque le maj Ajit a regardé son fusil, il a découvert qu’il ne lui restait que six balles dans le chargeur. Il en sortit deux balles et les garda dans sa poche. Quelqu’un a demandé – pourquoi ? Sa réponse a été : « Si l’ennemi devait le capturer, il ne serait pas vivant et les deux balles seront utilisées pour se tirer dessus, juste au cas où une ne suffirait pas ».

Se souvenant de son Kul Devi, il a ensuite visé et tiré à travers un espace, et a pompé les quatre balles. Ce sont les dernières balles qu’il a tirées. Les hommes courageux invitent la chance, et oui, les balles ont bien fait le travail en tuant le commandant de la compagnie pakistanaise qui lui criait maintes et maintes fois à travers la brèche de se rendre. Le Maj Ajit a crié que ses 150 hommes de renfort étaient arrivés derrière le côté pakistanais et qu’il était temps pour les soldats pakistanais de se rendre. Son pari a bien joué et les Pakistanais ont commencé à déserter la poste. Quelques heures après quatre jours, le reste de ses hommes sont également arrivés et la voie de la victoire était ouverte à tous. Le maj Ajit avait très bien fait son travail et il était temps de manger chaud sur ces hauteurs glacées et de se reposer pour la première fois en quatre jours. Des histoires de bravoure et de courage inspirent les jeunes et les héritages se perpétuent sous forme de ballades, de poèmes et de textes. Au moment où j’écris, un autre docteur Capt (maintenant colonel) Rajesh Adhau, qui a couru sept cents mètres d’écart sur une ligne de crête à 14 000 pieds au-delà de Tololing pour soigner les blessés sous le feu nourri direct de l’ennemi qui le poursuivait et les bombes explosant près de lui, a validé le l’exactitude de son récit de bravoure dans mon livre*.

(L’auteur est l’auteur de plusieurs livres et le livre “The Kargil Victory: Battles from Peak to Peak” est basé sur ses expériences personnelles pendant la guerre de Kargil. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. )

